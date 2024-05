Quốc phòng - An ninh

Bộ Công an tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu Luật Căn cước trong Công an nhân dân”

(QNO) - Cán bộ, chiến sĩ công tác tại các đơn vị thuộc Bộ Công an, công an các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; cán bộ, chiến sĩ, học viên các học viện, trường Công an nhân dân (CAND) đều có thể tham dự cuộc thi viết “Tìm hiểu Luật Căn cước trong CAND”.