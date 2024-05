Công nghiệp Bộ Công Thương yêu cầu đảm bảo an toàn trong khai thác than (QNO) - Quảng Nam là một trong 12 địa phương được Bộ Công thương đề nghị tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn khi khai thác than.

Công ty CP Than - Điện Nông Sơn là đơn vị đang có hoạt động khai thác than tại Quảng Nam. Ảnh minh họa.

Bộ Công Thương vừa có Công văn đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam và 11 tỉnh thành khác có hoạt động khai thác than chỉ đạo các cấp, ngành, các đơn vị, doanh nghiệp hoạt động khai thác than trên địa bàn thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn trong khai thác than.

Công văn được ban hành trong bối cảnh thời gian qua xảy ra nhiều vụ tai nạn liên quan đến ngành khai thác than gây hậu quả nghiêm trọng. Điển hình là vụ cháy khí mê tan tại Công ty than Thống Nhất - TKV ngày 3/4 làm 4 người tử vong. Hay vụ tụt lở lò xảy ra ngày 13/5 tại Công ty than Quang Hanh - TKV làm 3 người tử vong.

Theo đó, Bộ Công thương đề nghị UBND các tỉnh thành chỉ đạo cơ quan chức năng trực thuộc tăng cường tổ chức kiểm tra kết hợp với tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật, tiêu chuẩn áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật về an toàn trong hoạt động khai thác than trên địa bàn. Cương quyết dừng hoạt động nếu phát hiện các vi phạm quy định về an toàn lao động; xử lý nghiêm hành vi vi phạm theo quy định pháp luật.

Đơn vị, doanh nghiệp có hoạt động khai thác than phải rà soát thiết kế, biện pháp thi công, các nội quy, quy định và trình vận hành máy, thiết bị để bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp với thực tế sản xuất, đảm bảo làm việc an toàn.

Trước khi thi công xây dựng, lắp đặt, sửa chữa, tháo dỡ công trình, thiết bị..., đơn vị phải lập và phê duyệt biện pháp, hộ chiếu thi công; trong đó phải thể hiện được các nội dung tuân thủ theo các quy chuẩn hiện hành.

Trước khi đưa công trình, thiết bị vào sử dụng, vận hành, đơn vị, doanh nghiệp phải tổ chức nghiệm thu kỹ thuật theo đúng biện pháp, hộ chiếu thi công đã được phê duyệt.

Đối với thiết bị, hệ thống thiết bị phải được đo đạc, kiểm tra các thông số an toàn về điện; kiểm tra thông số phòng nổ đối với thiết bị và hệ thống thiết bị trong hầm lò.

Bộ Công Thương yêu cầu phải tăng cường kiểm tra, rà soát công tác huấn luyện an toàn về nội dung, phương pháp huấn luyện và trình độ, kỹ năng của người huấn luyện. Không cho phép người không am hiểu các yêu cầu về an toàn tại nơi làm việc tham gia huấn luyện an toàn lao động.