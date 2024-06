Quốc phòng Bộ đội Biên phòng Quảng Nam tổ chức 938 lượt tổ tuần tra bảo vệ biên giới (QNO) - Ngày 27/6, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Nam tổ chức hội nghị sơ kết công tác biên phòng 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

Đại tá Trần Tiến Hiền - Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: HUỲNH CHÍN

Trong 6 tháng đầu năm, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ. BĐBP tỉnh tổ chức 938 lượt tổ/3.217 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia tuần tra đường biên, mốc quốc giới, tuần tra địa bàn, bờ biển, trên sông, trên biển.

BĐBP tỉnh duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu. Phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, quân sự và các ngành liên quan thực hiện có hiệu quả Nghị định số 03 ngày 5/9/2019 của Chính phủ; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn khu vực biên giới, đặc biệt trong các dịp lễ, tết, sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tr'Hy (Tây Giang) phối hợp tuần tra bảo vệ biên giới. Ảnh: HỒNG ANH

BĐBP tỉnh phối hợp Cục Phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP xác lập, đấu tranh thành công chuyên án A424.4p và chủ trì đấu tranh 6 kế hoạch nghiệp vụ, bắt 7 vụ/9 đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy; thu giữ 1 xe ô tô, gần 196kg ma túy các loại.

Ngoài ra, tích cực tham gia củng cố, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh; phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội ở các xã biên giới. Huy động nguồn lực và trao tặng 22 nhà “Mái ấm biên cương”, 4 phòng học, 19 giếng khoan, 55 đèn năng lượng mặt trời; khám chữa bệnh, cấp thuốc và tặng quà nhân dân biên giới… với tổng giá trị gần 7 tỷ đồng.

Đại tá Hoàng Văn Mẫn - Chính ủy BĐBP tỉnh trao Bằng khen của Bộ Quốc phòng cho đại diện Đồn Biên phòng La Êê (Nam Giang) về thành tích trong phong trào thi đua. Ảnh: HUỲNH CHÍN

Dịp này, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh BĐBP và UBND tỉnh, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tặng Bằng khen, Giấy khen nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua.