Quốc phòng - An ninh Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tiếp xã giao các đoàn tham dự chương trình giao lưu “Cảnh sát biển Việt Nam và những người bạn” (QNO) - Chiều 18/12, tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam tiếp xã giao các trưởng đoàn tham dự Chương trình giao lưu “Cảnh sát biển Việt Nam và những người bạn” lần thứ hai, năm 2024.

Lãnh đạo lực lượng thực thi pháp luật trên biển các nước tham dự chương trình giao lưu ghi cảm tưởng tại trụ sở Bộ Quốc phòng Việt Nam. Ảnh: Đ.T

Tại buổi tiếp, Đại tướng Phan Văn Giang cảm ơn lãnh đạo lực lượng thực thi pháp luật trên biển các nước đã đến Việt Nam tham dự chương trình giao lưu; đồng thời khẳng định sự tham gia của đại diện các nước là biểu hiện của tình đoàn kết, mong muốn thúc đẩy hợp tác giữa các lực lượng thực thi pháp luật trên biển...

Theo Đại tướng Phan Văn Giang, việc bảo đảm duy trì hòa bình, ổn định, an toàn và tự do hàng hải, hàng không trên biển là nguyện vọng và lợi ích chính đáng của tất cả quốc gia trong khu vực và trên thế giới. Việt Nam mong muốn lực lượng thực thi pháp luật trên biển các nước cùng phối hợp giúp đỡ ngư dân bị gặp nạn trên biển, đối xử nhân đạo với ngư dân vi phạm vùng biển, phù hợp với quan hệ hữu nghị và tinh thần đoàn kết giữa các nước.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Đ.T

Đại tướng Phan Văn Giang cho biết Cảnh sát biển Việt Nam là lực lượng chuyên trách, nòng cốt thực thi pháp luật và bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn trên biển của Việt Nam. Trong đó, việc bảo đảm an ninh, an toàn hàng hải là nhiệm vụ quan trọng nhằm duy trì lòng tin giữa các nước, sự ổn định và môi trường hòa bình trong khu vực.

Để đạt được mục tiêu đó, thời gian qua, Cảnh sát biển Việt Nam đã nhận được sự hợp tác, giúp đỡ vô cùng quý báu từ lực lượng thực thi pháp luật trên biển các nước có vùng biển giáp ranh, mà điển hình là lực lượng thực thi pháp luật trên biển của Trung Quốc, Campuchia, Indonesia, Malaysia, Philippines, Thái Lan.

Các đại biểu trao đổi bên lề cuộc gặp. Ảnh: Đ.T

Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định Bộ Quốc phòng Việt Nam ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của Cảnh sát biển Việt Nam trong thực hiện nhiệm vụ thực thi pháp luật trên biển và trong công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế, nhất là với lực lượng thực thi pháp luật trên biển các nước có mặt tại chương trình giao lưu lần này. Thay mặt lãnh đạo Bộ Quốc phòng Việt Nam, Đại tướng Phan Văn Giang cảm ơn lãnh đạo, cán bộ, nhân viên của lực lượng thực thi pháp luật trên biển các nước đã luôn hợp tác, đồng hành, hỗ trợ, giúp đỡ, chia sẻ kinh nghiệm với Cảnh sát biển Việt Nam.

Với Chương trình giao lưu “Cảnh sát biển Việt Nam và những người bạn”, Đại tướng Phan Văn Giang nhận định chương trình đã góp phần hiện thực hóa chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng Việt Nam về hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng, với tinh thần “chủ động, tích cực, linh hoạt, sáng tạo, thực chất và hiệu quả”. Thành công của chương trình giao lưu lần thứ nhất - năm 2022 đã góp phần tăng cường hiểu biết, xây dựng lòng tin trong quá trình phối hợp, hợp tác thực hiện nhiệm vụ giữa Cảnh sát biển Việt Nam và lực lượng thực thi pháp luật trên biển các nước trong khu vực; cùng chung tay, góp sức vì vùng biển hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển trong khu vực.

Thời gian tới, Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn lực lượng thực thi pháp luật trên biển các nước trong khu vực và đặc biệt là các quốc gia có vùng biển giáp ranh, liền kề với Việt Nam tiếp tục phối hợp với Cảnh sát biển Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm, chia sẻ thông tin, tuần tra chung và hợp tác trong thực hiện các hoạt động thực thi pháp luật trên biển, đặc biệt là hợp tác trong lĩnh vực cứu hộ, cứu nạn.