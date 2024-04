Quốc phòng - An ninh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ hai (QNO) - Ngày 14/4, Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát cơ động (15/4/1974 15/4/2024) và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ hai của Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (CSCĐ) được tổ chức tại Hà Nội.

Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động vinh dự được Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Nguồn ảnh: Cổng TTĐT Bộ Công an

Lễ kỷ niệm do Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì. Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và phát biểu chỉ đạo.

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Lê Ngọc Châu - Tư lệnh Bộ Tư lệnh CSCĐ trình bày diễn văn ôn lại truyền thống 50 năm lịch sử hào hùng của lực lượng CSCĐ. Các đại biểu đã theo dõi chương trình diễu binh, diễu hành và báo cáo kết quả huấn luyện của lực lượng với những màn duyệt đội ngũ, diễu hành phương tiện đẹp mắt, nghiêm trang; những màn biểu diễn võ thuật công phu, thể hiện sức mạnh của lực lượng vũ trang cách mạng trọng yếu trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự.

Tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân của Đảng, Nhà nước tặng Bộ Tư lệnh CSCĐ.

Đây là sự ghi nhận xứng đáng của Đảng, Nhà nước đối với những chiến công, đóng góp của lực lượng CSCĐ trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, là sự cổ vũ động viên to lớn để các thế hệ cán bộ, chiến sĩ CSCĐ tiếp bước trong công cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, bảo vệ an ninh Tổ quốc.