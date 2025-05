Văn hóa Bộ VH-TT&DL đề nghị các địa phương tăng cường bảo vệ bảo vật quốc gia (QNO) - Bộ VH-TT&DL vừa có công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc rà soát, đánh giá và tăng cường công tác bảo vệ, bảo quản, phát huy giá trị bảo vật quốc gia.

Bảo vật quốc gia Trống đồng Đông Sơn thuộc sở hữu của ông Lương Hoàng Long (TP.Hội An). Ảnh minh họa: Bảo tàng Quảng Nam.

Theo công văn, Bộ VH-TT&DL đề nghị các địa phương rà soát, đánh giá thực trạng công tác trưng bày, bảo quản, bảo vệ và các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn đối với bảo vật quốc gia đang trực tiếp quản lý với các thông tin cụ thể: Tên bảo vật quốc gia; nơi lưu giữ; công tác trưng bày, bảo quản bảo vật quốc gia đã triển khai; phương án bảo đảm an ninh, an toàn và biện pháp ứng phó rủi ro đã triển khai; đề xuất, kiến nghị (nếu có)... và báo cáo về Bộ VH-TT&DL trước ngày 6/6/2025.

Đồng thời, các địa phương cần tiếp tục tăng cường công tác bảo vệ, bảo quản và phát huy giá trị bảo vật quốc gia. Trong đó, đối với bảo vật quốc gia đang được lưu giữ tại di tích hoặc thuộc sở hữu tư nhân thì phải xây dựng phương án bảo vệ cụ thể đối với từng bảo vật quốc gia. Cạnh đó, nghiên cứu phương án trưng bày, phát huy giá trị phù hợp với tính chất, loại hình bảo vật quốc gia để đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân, trên cơ sở ưu tiên bảo vệ an toàn, an ninh và giá trị của bảo vật quốc gia.

Công văn của Bộ VH-TT&DL còn đề nghị các địa phương bảo đảm an toàn đối với di vật, cổ vật có giá trị tại các di tích lịch sử

văn hóa, danh lam thắng cảnh.

Công văn được Bộ VH-TT&DL gửi các địa phương trong bối cảnh vừa qua có một số vụ việc xâm hại đến bảo vật quốc gia, nhất là vụ việc xâm hại bảo vật quốc gia - ngai vàng triều Nguyễn tại TP.Huế.