Các chương trình tọa đàm do Báo Quảng Nam thực hiện: Kho dữ liệu kiến thức bổ trợ cho doanh nghiệp khởi nghiệp

Seri với 9 chương trình tọa đàm liên quan đến hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp vừa và nhỏ trong giai đoạn khủng hoảng kinh tế do Báo Quảng Nam thực hiện năm 2024 đã mang lại nhiều thông tin bổ ích cho người xem. Phát huy hiệu quả lan tỏa từ chương trình này, Báo Quảng Nam sẽ tiếp tục đổi mới sáng tạo phương thức tổ chức trong thời gian đến.

Một chương trình tọa đàm trực tuyến về chủ đề hỗ trợ khởi nghiệp được ghi hình tại trường quay Báo Quảng Nam. Ảnh: PHAN VINH

Hỗ trợ chuyên sâu

Tham gia với vai trò khách mời chương trình tọa đàm hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ do Báo Quảng Nam tổ chức từ số đầu tiên với chủ đề "Doanh nghiệp Quảng Nam làm gì để vượt khó", chị Bùi Thị Tuyết Nhung - Giám đốc HTX nhàu Best One cho biết, đó là lần đầu kể từ khi khởi nghiệp, chị được tham gia một chương trình trực tuyến mang tính truyền thông đại chúng và có thể chia sẻ những khó khăn, cách thức sản xuất kinh doanh, ổn định doanh nghiệp.

Nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp theo dõi seri chương trình tọa đàm để điều chỉnh hướng phát triển kinh doanh của mình. Ảnh: PHAN VINH

"Tham gia chương trình lúc đó có ông Phạm Ngọc Sinh - Phó Giám đốc Sở KH-CN, Trưởng ban Điều hành hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tỉnh và anh Nguyễn Bão Quốc - Thành viên Ban cố vấn khởi nghiệp quốc gia, bản thân mình đóng vai trò là doanh nghiệp đang trải qua giai đoạn khó khăn hậu COVID-19. Qua một số lần va vấp, tôi chia sẻ hết để những doanh nghiệp có mô hình giống như mình có thể tránh" - chị Nhung nói.

Các chương trình tọa đàm mời những chuyên gia đầu ngành trong các lĩnh vực quản trị doanh nghiệp tham gia. Ảnh: PHAN VINH

Kể từ lần tham gia chương trình tọa đàm, chị Nhung để ý theo dõi những số tiếp theo. Cũng giống như chị, các doanh nghiệp khách mời và chuyên gia của chương trình đã chia sẻ nhiều chủ đề liên quan quản trị doanh nghiệp, quản trị nhân sự, marketing, xây dựng thương hiệu, kỹ năng bán hàng... với những câu chuyện rất gần gũi, thực tế và dễ nắm bắt, ứng dụng.

Anh Nguyễn Bão Quốc - Thành viên Ban cố vấn khởi nghiệp quốc gia cho biết, anh cũng theo dõi rất kỹ các chương trình tọa đàm hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ vượt qua khủng hoảng do Báo Quảng Nam thực hiện. Bởi vì, ngoài công tác chuyên môn, anh cũng cần xem để biết được doanh nghiệp khởi nghiệp Quảng Nam đang có những suy nghĩ hay mong muốn gì.

“ Chúng tôi đánh giá cao việc lựa chọn, sắp xếp chủ đề và khách mời, chuyên gia tham gia tọa đàm. Từng chủ đề đều được xoáy sâu vào bản chất, đưa ra thực trạng, phân tích nguyên nhân và cùng tìm giải pháp khắc phục hoặc cải tiến, nâng cấp. Những thông tin trong các chương trình tọa đàm góp phần trong việc định hình hướng phát triển và tạo một kho dữ liệu kiến thức bổ trợ cho doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp vừa và nhỏ. Anh Nguyễn Bão Quốc - Thành viên Ban cố vấn khởi nghiệp quốc gia

Dữ liệu báo chí về doanh nghiệp

Nhà báo Nguyễn Hữu Đổng - Phó Tổng biên tập Báo Quảng Nam cho biết, 2024 là năm đánh dấu bước đột phá khi thực hiện được 25 chương trình tọa đàm trực tuyến trên Báo Quảng Nam điện tử với nhiều đề tài chuyên sâu. Trong đó, có seri 9 chương trình tọa đàm về hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp vừa và nhỏ vượt qua khủng hoảng kinh tế với những kiến thức hữu ích về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ở nhiều địa phương và nhiều lĩnh vực.

Các doanh nghiệp Quảng Nam sẽ có hệ thống dữ liệu những kiến thức cơ bản hỗ trợ quá trình phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh. Ảnh: PHAN VINH

Cụ thể, Báo Quảng Nam đã tổ chức những chương trình: Doanh nghiệp khởi nghiệp Quảng Nam làm gì để vượt khó?; Nhân sự - Chìa khóa thành công cho doanh nghiệp; Chuyển đổi xanh - Hành trình phát triển bền vững; Vượt rào cản Marketing - Hành trình đi đến thành công của doanh nghiệp; Hiểu đúng về xây dựng thương hiệu; Làm thế nào để xuất khẩu sản phẩm; Lãnh đạo và kỹ năng dẫn dắt doanh nghiệp vượt qua khủng hoảng; Xây dựng thương hiệu cá nhân trên nền tảng mạng xã hội; Sản phẩm OCOP Quảng Nam - từ sản xuất đến thương mại. Đây là những chủ đề rất gần gũi, thiết thực với các doanh nghiệp đang ở trong giai đoạn hiện nay.

Những chủ đề tọa đàm sát với thực tế và nhu cầu của doanh nghiệp được Báo Quảng Nam tổ chức thực hiện. Ảnh: PHAN VINH

Nhà báo Nguyễn Hữu Đổng chia sẻ, từ những hiệu ứng tích cực mà seri tọa đàm này mang lại, thời gian đến, Báo Quảng Nam sẽ tiếp tục phát huy và mở rộng ra nhiều lĩnh vực hỗ trợ cho doanh nghiệp vừa và nhỏ. Các chương trình này góp phần xây dựng hệ thống dữ liệu thông tin về doanh nghiệp Quảng Nam, đúng với chủ trương chung của tỉnh "Hỗ trợ khởi nghiệp thành doanh nghiệp" đóng góp vào sự tăng trưởng kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trên cơ sở tích hợp dữ liệu của nhiều loại hình báo chí, những thông tin có tính chuyên môn sâu sẽ hỗ trợ cho doanh nghiệp, người dân và những người đang có ý tưởng khởi nghiệp có thể tiếp cận được những tri thức cơ bản trong sản xuất, kinh doanh, gợi mở khát vọng phát triển Quảng Nam.