Chính trị Các cơ quan khối nội chính thực hiện sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả (QNO) – Chiều nay 30/12, Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác nội chính, phòng chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực và cải cách tư pháp năm 2024; triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2025.

Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: N.Đ

Các đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết – Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Mạnh Hà – Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Trong năm 2024, toàn tỉnh xảy ra 1.107 vụ phạm pháp hình sự (tăng 70 vụ so với cùng kỳ năm 2023); điều tra, khám phá 932/1.107 vụ phạm pháp hình sự (tỷ lệ 84,2%). Trong đó, điều tra, khám phá 175/179 vụ án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng (tỷ lệ 97,76%). Khởi tố 936 vụ/1.433 bị can phạm tội về trật tự xã hội; khởi tố 225 vụ/404 bị can về tội mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Toàn tỉnh triển khai 251 cuộc thanh tra hành chính và 1 cuộc kiểm tra theo kế hoạch của UBND tỉnh; đã ban hành 192 kết luận thanh tra. Qua thanh tra tại 392 đơn vị đã phát hiện sai phạm 37,638 tỷ đồng và 10.601m2 đất. Chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc 1 trường hợp và thông tin 4 trường hợp cho Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh.

Đại diện Thường trực Huyện ủy Núi Thành phát biểu thảo luận tại hội nghị. Ảnh: N.Đ

Theo báo cáo, các cơ quan quản lý nhà nước các cấp của tỉnh tiếp nhận và xử lý xong 10.112 đơn thư của công dân gửi đến (đơn tăng 7,5% so với năm 2023); trong đó, có 9.446 đơn đủ điều kiện xử lý.

Về công tác PCTN, tiêu cực, Cơ quan điều tra các cấp Công an tỉnh thụ lý, điều tra 40 vụ/117 bị can về các tội tham nhũng, chức vụ. Trong đó, năm trước chuyển sang 12 vụ/31 bị can; khởi tố mới 26 vụ/86 bị can. Tòa án nhân dân hai cấp thụ lý 27 vụ/93 bị can; đã giải quyết, xét xử 26 vụ/92 bị cáo (trong đó, xét xử sơ thẩm 24 vụ/90 bị cáo; phúc thẩm 2 vụ/2 bị cáo). Còn 1 vụ/1 bị cáo đang giải quyết…

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo một số cấp ủy địa phương, cơ quan khối nội chính đã thảo luận làm rõ thêm về những kết quả đạt được, hạn chế, khó khăn trong công tác nội chính, PCTN năm 2024; đề xuất bổ sung giải pháp, nhiệm vụ năm 2025.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh. Ảnh: N.Đ

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của ngành nội chính đảng và các cơ quan khối nội chính tỉnh năm 2024. Đây là nhân tố tích cực góp phần ổn định tình hình, tạo điều kiện tốt hơn cho phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh năm 2024.

Nhấn mạnh 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm năm 2025, theo đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, các cơ quan trong ngành nội chính phải nỗ lực, quyết liệt hơn, kể cả các cấp ủy đảng cũng vào cuộc mạnh mẽ hơn đối với công tác này trong giai đoạn sắp đến.

Trong đó, tiếp tục quán triệt, nghiên cứu, tổ chức thực hiện tốt, nghiêm túc các chủ trương, quy định, kết luận, chỉ thị liên quan của Trung ương của tỉnh. Tập trung rà soát, sắp xếp tinh gọn bộ máy, đảm bảo bảo gọn, mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn. Bên cạnh một số cơ quan sắp xếp theo đề án tổng thể của tỉnh, bản thân các cơ quan khối nội chính mặc dù không có tên trong đề án vẫn phải thực hiện sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy.

Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị các cơ quan thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa, chủ động đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, tập trung vào các băng nhóm, đường dây tội phạm có tổ chức; tăng cường hơn nữa công tác bảo vệ bí mật nhà nước. Tập trung công tác tiếp công dân, đối thoại với nhân dân, giải quyết đơn thư, nhất là đơn thư phục vụ đại hội đảng bộ các cấp…