Bạn cần biết Các loại in formex phổ biến - Địa chỉ in formex uy tín, chất lượng (PR) - Ngày nay, nhằm gia tăng độ bền cho các sản phẩm in ấn thì các công ty in thường sử dụng phương pháp in Formex. Nhờ tính chất chống nước, có khả năng tái sử dụng, loại hình in ấn này đang được rất nhiều người quan tâm, đặc biệt là các đơn vị in ấn quảng cáo chuyên nghiệp.

In Formex là gì?

In Formex hay còn được gọi là in PP cán format là phương pháp in ấn dùng giấy PP trang bị một lớp keo phía sau, phủ lên một tấm format để tạo được độ cứng và định hình chất lượng cho sản phẩm cuối cùng. Với phương pháp in ấn này, sản phẩm không chỉ có độ dày, độ bền vượt trội mà còn khắc phục được nhược điểm giòn, dễ gãy của giấy PP thông thường.

Trên thị trường hiện nay có 2 loại in formex chính là in formex cứng và in formex mềm. Tấm nhựa PVC foam in formex mềm có độ dày từ 2mm - 5mm. Còn tấm Pima in formex loại cứng sẽ có độ dày từ 5 - 8mm. Tùy theo nhu cầu, mục đích của người sử dụng mà có thể chọn lựa độ dày formex cho phù hợp nhất.

Ưu điểm của chất liệu formex

Formex là một chất liệu tạo thành từ nhựa PVC ở dạng xốp được nén ở nhiệt độ cao, sử dụng phổ biến trong quá trình in ấn quảng cáo. Chất liệu Formex có bề ngoài nhìn giống như giấy nhưng có khả năng ăn keo tốt và sở hữu nhiều đặc điểm nổi trội như sau:

Tạo các bản in có hình ảnh sắc nét, chất lượng cao, vẫn giữ được độ nét nhất định cho hình ảnh sau một thời gian dài sử dụng.

●Tấm format có trọng lượng nhẹ, dễ vận chuyển, mang đi bất cứ đâu.

●Có độ dày phong phú, từ 2mm - 10mm với đa dạng khổ in nên có thể dùng cho nhiều mục đích khác nhau.

●Có kết cấu bền chắc, chịu được các tác động bằng nhiệt như cắt, gọt, đẽo nên có thể tạo ra nhiều sản phẩm khác nhau theo ý muốn của khách hàng.

●Formex thiết kế không thấm nước nên chịu được tác động của các điều kiện mưa, nắng thất thường.

●Sản phẩm dễ uốn cong nên có thể tạo hình, gia công theo nhu cầu. Bên cạnh đó, chất liệu không độc hại, an toàn cho người sử dụng.

Ứng dụng của in formex

Trên thị trường hiện nay, in formex đang được sử dụng rất rộng rãi trong nhiều lĩnh vực, cụ thể như:

●Dùng cắt CNC để làm bảng hiệu quảng cáo, vách ngân hoặc các món đồ trang trí tại nhà, các gian hàng trưng bày.

●Dùng làm bảng thông báo, bảng phân công công việc, bảng trưng bày, bảng nội quy…

●Dùng làm các mô hình nghệ thuật, bản hashtag trong tiệc cưới, sinh nhật, hội họp hay rạp chiếu phim.

●Dùng làm các ấn phẩm quảng cáo như menu cho các quán ăn, nhà hàng, standee quảng cáo, giấy chứng nhận, bằng khen…

