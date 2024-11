Kinh tế Các ngân hàng Quảng Nam cơ cấu lại thời gian trả nợ h ơn 1 nghìn tỷ đồng (QNO) - Theo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Quảng Nam, trong tháng 10/2024, chính sách cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho khách hàng được các ngân hàng thương mại chú trọng triển khai.

Khách hàng vay vốn tại BIDV chi nhánh TP.Hội An. Ảnh: Q.VIỆT

Cụ thể, lũy kế tổng giá trị nợ (gốc và lãi) đã được các tổ chức tín dụng cơ cấu lại thời hạn trả nợ là 1,123 nghìn tỷ đồng (phục vụ nhu cầu đời sống, tiêu dùng là 44,26 tỷ đồng; phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh là gần 1,079 nghìn tỷ đồng). Có 370 lượt khách hàng được cơ cấu lại thời gian trả nợ, gồm 298 cá nhân, 71 doanh nghiệp và 1 liên hiệp hợp tác xã.

Các ngân hàng thương mại tiếp tục đẩy mạnh triển khai có hiệu quả các chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp trên địa bàn với nhiều giải pháp hỗ trợ trực tiếp như tăng cường cho vay mới; cơ cấu lại nợ vay; giảm lãi suất cho vay; đa dạng hóa các sản phẩm tín dụng; xây dựng các chương trình tín dụng cụ thể hỗ trợ doanh nghiệp với lãi suất hợp lý, quy trình, thủ tục thuận tiện, minh bạch...

Số liệu dư nợ các chương trình tín dụng ưu tiên đến cuối tháng 10/2024 gồm cho vay nông nghiệp, nông thôn đạt 30,5 nghìn tỷ đồng (tăng 2,69% so với tháng trước, chiếm 27,92% tổng dư nợ); cho vay xuất khẩu đạt gần 1,5 nghìn tỷ đồng (tăng 30,04% so với tháng trước, chiếm 1,33% tổng dư nợ); cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa đạt 13 nghìn tỷ đồng (tăng 5,9% so với tháng trước, chiếm 11,9% tổng dư nợ); cho vay công nghiệp hỗ trợ đạt 6,5 nghìn tỷ đồng (tăng 10,49% so với tháng trước, chiếm 5,95% tổng dư nợ).