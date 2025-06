Khoa học - Công nghệ Cán bộ đoàn tại Quảng Nam ứng dụng AI vào công tác đoàn Gần đây, nhiều cán bộ đoàn tại Quảng Nam đã tiếp cận và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào thực tiễn công tác. Đây không chỉ là một lựa chọn công nghệ, mà còn là biểu hiện rõ nét của tinh thần đổi mới, sáng tạo.

Một video được Đoàn thị trấn Trà My xây dựng bằng AI để phục vụ công tác tuyên truyền thu hút hơn 5 nghìn lượt xem. Ảnh chụp màn hình

Cán bộ đoàn sáng tạo nội dung số

Tại xã Tam Anh Bắc (huyện Núi Thành), anh Huỳnh Minh Phát - Bí thư Đoàn xã, được xem là người tiên phong ứng dụng công cụ AI vào việc tạo ảnh minh họa, nội dung tuyên truyền.

Từ các phần mềm tạo ảnh từ văn bản đến trợ lý viết nội dung như ChatGPT, anh Phát đã tạo ra nhiều sản phẩm truyền thông trực quan, sinh động cho fanpage Đoàn xã, góp phần lan tỏa các thông điệp thanh niên theo cách gần gũi, hiện đại hơn.

“Thay vì mất hàng giờ thiết kế, tôi có thể sử dụng AI để tạo ảnh phù hợp với nội dung bài viết chỉ trong vài phút. Nhờ đó, hiệu quả truyền thông cao hơn, thời gian chuẩn bị cũng tiết kiệm đáng kể” - anh Phát chia sẻ.

Cũng với tinh thần chủ động học hỏi, chị Nguyễn Thị Hoàng My - Bí thư Đoàn thị trấn Trà My (huyện Bắc Trà My) đã ứng dụng AI để tạo video tuyên truyền theo phong cách hiện đại.

Từ lựa chọn hình ảnh, tạo giọng đọc, dựng video - nhiều bước được triển khai nhanh chóng, thuận lợi nhờ sự hỗ trợ của công nghệ AI. Các sản phẩm của chị không chỉ chuyên nghiệp hơn mà còn có tốc độ hoàn thành nhanh, phù hợp với yêu cầu truyền thông thời đại số.

“Chỉ với chiếc điện thoại và vài phần mềm, mình có thể tạo một video hoàn chỉnh trong một buổi. Trong ứng dụng AI mình thấy một phần quan trọng là tư duy nội dung và dám đổi mới” - chị My nói.

Tại huyện Quế Sơn, phong trào ứng dụng AI trong thiết kế các ấn phẩm tuyên truyền cũng đang khởi sắc rõ rệt.

Chị Đỗ Thị Linh Phương - Bí thư Huyện đoàn Quế Sơn cho biết: “Hơn một năm trở lại đây, chúng tôi đã bắt đầu sử dụng các công cụ AI để tạo ảnh tuyên truyền cho các hoạt động của đoàn, hội, đội. Các thiết kế nhờ đó sinh động, bắt mắt hơn và cập nhật rất nhanh các xu hướng đồ họa hiện đại. Điều đáng mừng là không chỉ cán bộ Huyện đoàn mà nhiều cán bộ đoàn cơ sở sau khi được hướng dẫn đã tự tin áp dụng vào công việc hằng ngày”.

Xây dựng nền tảng kỹ năng số

Không chỉ dừng lại ở những cá nhân tiêu biểu, phong trào ứng dụng AI vào công tác đoàn đang lan tỏa rộng khắp toàn tỉnh. Ngoài việc tạo ra sản phẩm nhanh hơn, AI đang giúp đội ngũ cán bộ đoàn tại cơ sở nâng cao năng lực số, thúc đẩy tư duy sáng tạo và tính chuyên nghiệp trong công tác tuyên truyền.

Lớp tập huấn ứng dụng AI do Tỉnh đoàn tổ chức tại huyện Phước Sơn. Ảnh: Thành Đạt

Những kết quả bước đầu đó có được một phần lớn từ sự chủ động định hướng, bồi dưỡng của Tỉnh đoàn Quảng Nam bằng nhiều giải pháp thiết thực, tạo môi trường để cán bộ đoàn rèn luyện kỹ năng số, nâng cao năng lực ứng dụng khoa học kỹ thuật.

Thông qua các lớp tập huấn, hội nghị chuyên đề, Tỉnh đoàn đã đưa các nội dung về ứng dụng AI trong tuyên truyền, thiết kế ấn phẩm số, sản xuất video, viết nội dung bằng công cụ trí tuệ nhân tạo…

Nhiều huyện, thị, thành đoàn sau đó đã cụ thể hóa bằng các buổi hướng dẫn trực tiếp, chia sẻ công cụ mới, thành lập các nhóm cộng đồng học hỏi trên nền tảng số.

Anh Lê Kim Thường - Phó Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Nam cho biết: “Chúng tôi xác định rõ rằng ứng dụng công nghệ, nhất là AI là xu thế tất yếu. Khi cán bộ đoàn biết ứng dụng đúng cách, hiệu quả công tác tuyên truyền sẽ được nâng lên rõ rệt. Qua các lớp tập huấn, bồi dưỡng Tỉnh đoàn đã và đang tích cực đồng hành, hỗ trợ và tạo môi trường để cán bộ cơ sở phát huy khả năng sáng tạo, bắt kịp xu thế chuyển đổi số”.

Từ việc ứng dụng AI, công tác tuyên truyền của các cấp bộ đoàn Quảng Nam đang từng bước chuyên nghiệp, hiệu quả hơn, phù hợp với nhu cầu tiếp nhận thông tin của giới trẻ.

Tuy nhiên AI không thể thay thế con người, bằng sự chủ động tiếp cận công nghệ và không ngừng học hỏi, đội ngũ cán bộ đoàn Quảng Nam đang cho thấy một thực tế rõ ràng AI là công cụ hỗ trợ - còn sự sáng tạo, khát vọng đổi mới mới là điều tạo nên giá trị khác biệt.