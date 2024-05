Theo gương Bác Cán bộ, hội viên cựu chiến binh học và làm theo Bác (QNO) - Chiều nay 22/5, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hội CCB tỉnh sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận 01-KL/TW. Ảnh: M.L

Qua 3 năm triển khai Kết luận 01, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, hội viên CCB trở thành nền nếp, việc làm thường xuyên, mỗi ngày gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Ông Nguyễn Tấn Thành - Chủ tịch Hội CCB tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: M.L

Từ việc học tập và làm theo Bác, các cấp hội cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả, gắn với đẩy mạnh phong trào thi đua CCB gương mẫu và CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi. Nhiều tổ chức cơ sở hội xây dựng và phát huy tốt lực lượng “Tổ nắm tin, tổ an ninh, tổ tự quản”, các mô hình “tiếng kẻng an ninh, camera an ninh, bảo vệ biên giới bình yên, chống truyền đạo trái phép…”. Đồng thời tích cực tham gia giám sát, phản biện xã hội, đóng góp nhiều ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền, giữ vững vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở.

Đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: M.L

Trong 3 năm qua, cán bộ, hội viên đã hiến hơn 291 nghìn m2 đất, gần 59 nghìn cây các loại, đóng góp gần 19 nghìn ngày công, hơn 3 tỷ đồng, xây dựng 10 cây cầu dân sinh, tu sửa, chỉnh trang hàng trăm “con đường CCB tự quản”..., tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng dân cư, góp phần chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Cựu chiến binh xã Điện Hòa chụp ảnh lưu niệm bên hàng cây được trồng trong khuôn viên trường học. Ảnh: P.H

Hội CCB các cấp làm tốt công tác chăm lo, giúp đỡ hội viên CCB nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, phát triển kinh tế gia đình, xóa đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu.

Toàn Hội CCB tỉnh hiện có 80 doanh nghiệp, 30 hợp tác xã, 31 tổ hợp tác, 254 trang trại, 632 gia trại do CCB làm chủ, thu hút hơn 6.000 lao động, trong đó có nhiều CCB và con cháu CCB.

Cựu chiến binh Hồ Văn Bim (xã Trà Linh, Nam Trà My) tặng sâm cho người dân. Ảnh: Đ.Q

Công tác đền ơn đáp nghĩa, giáo dục truyền thống luôn được chú trọng. Qua 3 năm đã xây dựng 122 nhà tình nghĩa, nghĩa tình đồng đội với số tiền hơn 4,4 tỷ đồng. Cung cấp 1.162 thông tin mộ liệt sĩ, phối hợp cất bốc 87 hài cốt liệt sĩ đưa vào nghĩa trang, cải táng 29 phần mộ về các nghĩa trang theo nguyên vọng của thân nhân liệt sĩ. Phối hợp nhận phụng dưỡng 88 Mẹ Việt Nam anh hùng. Thăm, tặng hơn 20.700 suất quà trị giá hơn 6 tỷ đồng cho đối tượng chính sách, cán bộ hội viên CCB…

Tại hội nghị, nhiều tham luận trình bày về cách làm hay, giải pháp hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hội nghị cũng ghi nhận và biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong việc học và làm theo Bác, tạo sự lan tỏa trong toàn Hội CCB.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Tấn Thành - Chủ tịch Hội CCB tỉnh đề nghị các cấp hội tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ, hội viên trong học và làm theo Bác bằng hành động, việc làm cụ thể. Phát huy vai trò nêu gương, tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong hội viên để xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh.