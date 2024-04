Nhà nước và cử tri Cần sự phối hợp chặt chẽ trong đấu tranh phòng chống tội phạm của các bộ, ngành, địa phương (QNO) - Theo Bộ Công an, để chủ động nhận diện, đấu tranh quyết liệt với tội phạm, ngoài các giải pháp của Bộ Công an, cần sự phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương.

Tháng 3/2024, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam mở phiên xét xử 40 bị cáo trong đường dây tín dụng đen lớn nhất tại Quảng Nam. Ảnh: P.G

Bộ Công an vừa có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri Quảng Nam về giải pháp ngăn chặn tội phạm ma túy, tội phạm có tổ chức, lừa đảo, giết người, cướp giật có trang bị vũ khí... có xu hướng ngày càng tăng, phức tạp, khó lường và nghiêm trọng, trong đó tội phạm ở lứa tuổi vị thành niên đáng báo động.

Theo Bộ Công an, thời gian qua lực lượng Công an nhân dân tham mưu với Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong công tác phòng chống tội phạm; liên tục triển khai nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; thực hiện các chương trình, kế hoạch, biện pháp phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm đạt được kết quả tích cực.

Tuy nhiên, tình hình tội phạm còn diễn biến phức tạp, nhất là tội phạm giết người, tội phạm cướp, cướp giật, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tội phạm vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, tội phạm trong thanh thiếu niên, tội phạm do nguyên nhân xã hội, tội phạm ma túy... và như cử tri phản ánh.

Thời gian tới, để chủ động nhận diện, đấu tranh quyết liệt với tội phạm, ngoài các giải pháp của Bộ Công an, cần có sự phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương. Do đó, Bộ Công an đã và đang chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương tăng cường phối hợp phòng chống tội phạm, thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm.

Theo đó, phối hợp chặt chẽ với các bộ: GD-ĐT, LĐ-TB&XH, Y tế, Tư pháp... nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa xã hội. Tăng cường tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức pháp luật trong nhân dân về phương thức, thủ đoạn hoạt động và hậu quả của tội phạm để cảnh giác, chủ động phòng ngừa, đấu tranh, kịp thời tố giác tội phạm.

Phối hợp các ngành, đoàn thể tăng cường quản lý, giáo dục đối tượng tại địa bàn cơ sở, nhất là quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện ma túy; quản lý, giáo dục con em trong gia đình, thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên không phạm tội và tệ nạn xã hội.

Ngoài ra, phối hợp các ngành nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự, nhất là quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự; quản lý cư trú; quản lý an ninh mạng, hạn chế tác động tiêu cực đến thanh thiếu niên.

Phối hợp đẩy mạnh thực hiện Đề án 06, nhất là ứng dụng dữ liệu dân cư để xác thực thông tin thuê bao di động loại bỏ SIM rác, xác thực tài khoản ngân hàng; sử dụng tài khoản định danh điện tử (VNeID) trong giao dịch điện tử, góp phần phòng ngừa tội phạm.

Lực lượng công an cũng sẽ chủ động triển khai biện pháp nghiệp vụ nắm chắc tình hình; rà soát, quản lý chặt chẽ các đối tượng trọng điểm, có tiền án, tiền sự, có nguy cơ cao phạm tội, vi phạm pháp luật; đồng thời thường xuyên mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp, truy nã tội phạm.

Tiếp nhận đầy đủ, giải quyết kịp thời, đúng pháp luật tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; nâng cao tỷ lệ điều tra, khám phá án, phối hợp viện kiểm sát, tòa án đưa ra xét xử nghiêm minh để răn đe, phòng ngừa chung...