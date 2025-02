Lao động - Việc làm Cần tuyển dụng hơn 5.000 vị trí việc làm tại Quảng Nam trong tháng 2/2025 (QNO) - Theo Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Nam, các doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh cần tuyển dụng hơn 5.000 vị trí việc làm trong tháng 2/2025.

Các sàn giao dịch việc làm định kỳ, theo cụm được tổ chức nhằm kết nối việc làm cho người lao động. Ảnh: LÊ DIỄM

Thông qua Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Nam, các doanh nghiệp, nhà máy, hộ sản xuất kinh doanh trong toàn tỉnh cần tuyển dụng 5.460 vị trí việc làm.

Các vị trí việc làm tuyển dụng số lượng lớn như công nhân may và học may, nhân viên kỹ thuật sữa chữa máy may ở các công ty trong các Khu công nghiệp Tam Thăng, Thuận Yên, Điện Nam - Điện Ngọc; nhân viên thị trường, kế toán, lái xe, nhân viên phiên dịch...

Các doanh nghiệp, nhà máy đều đưa ra mức lương thỏa thuận, đạt từ 5 - 10 triệu đồng/tháng, đảm bảo các chính sách, chế độ theo quy định của pháp luật như tham gia đầy đủ các loại bảo hiểm, chế độ thưởng chuyên cần, xe đưa đón hàng ngày, hỗ trợ chỗ ở...

Theo Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Nam, sàn giao dịch việc làm online vẫn liên tục được nhân viên của trung tâm tư vấn cho người lao động. Từ sau tháng 3/2025, trung tâm sẽ bắt đầu thực hiện các sàn giao dịch việc làm định kỳ, tổ chức theo cụm ở cơ sở để đưa chính sách việc làm đến với người lao động trong toàn tỉnh.