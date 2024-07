An ninh trật tự Cảnh báo nạn cá độ bóng đá Từ tháng 6 - 7/2024 là thời điểm cùng lúc diễn ra Giải vô địch bóng đá châu Âu (EURO) và Giải bóng đá vô địch Nam Mỹ (Copa America) 2024, thu hút đông đảo người hâm mộ theo dõi. Đây cũng là thời điểm tội phạm cá độ bóng đá hoạt động phức tạp, kéo theo nguy cơ nảy sinh nhiều loại tội phạm khác...

Tang vật vụ cá độ bóng đá bị công an thu giữ. Ảnh: M.T

Thủ đoạn tinh vi

Theo cơ quan công an, cá độ bóng đá rất đa dạng về hình thức, quy mô, từ tự phát, nhỏ lẻ đến các đường dây, băng nhóm tổ chức trên không gian mạng hoạt động liên tỉnh, xuyên quốc gia.

Tội phạm đánh bạc thông qua cá độ bóng đá sử dụng thủ đoạn rất tinh vi. Có đường dây cá độ bóng đá được hình thành bởi các đối tượng cầm đầu tổ chức cờ bạc chuyên nghiệp móc nối với các đối tượng, nhà cái quản lý các trang web cá độ, có máy chủ đặt tại nước ngoài để thiết lập chia nhỏ cho các chân rết tổ chức cá độ bóng đá trên không gian mạng tại Việt Nam, với nhiều hình thức quảng cáo, chào mời hấp dẫn công khai bằng tiếng Việt.

Người chơi chỉ cần có các thiết bị kết nối internet, đăng ký tài khoản thành viên, mở tài khoản cá nhân tại các ngân hàng là có thể tham gia cá cược.

Nhiều người chơi được các đối tượng cấp tài khoản đánh bạc và mật khẩu cùng một khoản tiền ảo ứng trước để dẫn dụ cá cược. Nếu thua không có tiền thanh toán, có thể bị các đối tượng này sử dụng biện pháp cưỡng ép trả tiền như bắt giữ người trái pháp luật, cưỡng đoạt tài sản hoặc thuê các đối tượng đòi nợ...

Dự lường trước tình hình, thời gian qua Công an Quảng Nam đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát hình sự cùng công an các đơn vị, địa phương tập trung đấu tranh, trấn áp tội phạm đánh bạc thông qua cá độ bóng đá.

Gần đây nhất, vào tối 25 rạng sáng 26/6, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an TP.Tam Kỳ bắt quả tang Phạm Anh Cường (SN 1994, trú khối phố 5, phường An Sơn, TP.Tam Kỳ) đang tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi cá độ bóng đá thắng thua bằng tiền cho nhiều người chơi tại số nhà 64/12 đường Duy Tân (phường Phước Hòa, TP.Tam Kỳ). Công an tạm giữ tang vật gồm 171 triệu đồng, máy tính xách tay, máy tính để bàn, điện thoại di động, sổ ghi dữ liệu cá cược...

Kết quả điều tra ban đầu cho hay từ khi hai giải bóng đá nói trên khởi tranh đến thời điểm bị bắt, Phạm Anh Cường sử dụng điện thoại di động, máy tính xách tay... tổ chức ghi cá độ bóng đá cho nhiều người chơi trên địa bàn TP.Tam Kỳ để hưởng lợi.

Chỉ trong ngày 25/6, Cường đã tổ chức ghi cá độ bóng đá cho nhiều người chơi với số tiền 250 triệu đồng. Phòng Cảnh sát hình sự đã ra quyết định tạm giữ hình sự 6 đối tượng liên quan trong vụ án này để tiếp tục điều tra làm rõ.

Không cá độ bóng đá dưới mọi hình thức

Công an Quảng Nam cho hay, tội phạm cá độ bóng đá trên không gian mạng đã lợi dụng triệt để sự phát triển của khoa học, công nghệ hoạt động phức tạp, ngày càng tinh vi, song các hành vi phạm tội đều để lại dấu vết và sẽ bị lực lượng chức năng phát hiện, điều tra, xử lý nghiêm.

Công an khuyến cáo mọi hành vi cá độ bóng đá dưới mọi hình thức đều là vi phạm pháp luật. Ảnh minh họa

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân nhận thức đầy đủ các giá trị giải trí tốt đẹp của môn thể thao bóng đá, xem bóng đá với tâm lý giải trí lành mạnh, không tham gia cá độ bóng đá, tổ chức cá độ bóng đá dưới mọi hình thức.

Hiện nay, lực lượng cảnh sát hình sự, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao cùng các lực lượng nghiệp vụ của Công an tỉnh, công an các địa phương đang được chỉ đạo sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kỹ thuật để phát hiện, xử lý nghiêm các đối tượng tổ chức, tham gia đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá.

Công an khuyến cáo các gia đình quan tâm quản lý, giáo dục người thân, con em và những người xung quanh cảnh giác, tránh xa cá độ bóng đá. Trường hợp phát hiện các đối tượng có biểu hiện nghi vấn liên quan đến cá độ bóng đá cần kịp thời báo tin tố giác với cơ quan công an gần nhất để được tiếp nhận, giải quyết.

Ngăn chặn tội phạm đánh bạc thông qua cá độ bóng đá là góp phần ngăn chặn việc nảy sinh nhiều loại tội phạm, vi phạm pháp luật khác như tín dụng đen, lừa đảo, cướp, trộm cắp tài sản… Đồng thời, chung tay bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội và bình yên cho cuộc sống nhân dân, đảm bảo để người dân có thể thưởng thức bộ môn “thể thao vua” lành mạnh, an toàn.