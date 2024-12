Xã hội Cảnh báo tai nạn từ pháo nổ (QNO) - Tai nạn liên quan đến pháo nổ đang được báo động tại các địa phương của Quảng Nam dù còn hơn 1 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán...

Dịp Tết Giáp Thìn (tháng 2/2024), các địa phương của Quảng Nam ghi nhận nhiều vụ tai nạn liên quan đến pháo nổ, trong đó có một em tử vong. Hồi chuông cảnh báo lại tiếp tục gióng lên khi những ngày gần đây, nhiều cơ sở y tế tiếp nhận các nạn nhân gặp tai nạn liên quan đến pháo tự chế.

Dễ gặp đa chấn thương

Nguyên liệu dùng để chế tạo pháo do công an thu giữ. Ảnh: S.T

Mới đây, ngày 7/12/2024, Khoa Ngoại Tổng hợp - Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam (huyện Đại Lộc) tiếp nhận 2 nam sinh, độ tuổi 13 - 14, nhập viện trong tình trạng bỏng nặng và đa vết thương. Những mảnh pháo tự chế nằm sâu trong vết thương vùng mặt, cẳng tay, bàn tay, cẳng chân, đùi, mông... với diện tích khoảng 10-20% cơ thể.

Ngay sau đó, các bác sĩ đã khẩn trương phẫu thuật cấp cứu, lấy hết dị vật, cắt lọc làm sạch, khâu vết thương kịp thời cho các nạn nhân. Hiện sức khỏe của các em ổn định.

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc cho biết, qua khai thác thông tin ban đầu, các em tự tìm hiểu và chế pháo theo hướng dẫn trên YouTube, trong quá trình làm, pháo phát nổ gây thương tích.

Các tổn thương thường gặp do pháo nổ, pháo tự chế gây ra, bao gồm bỏng mặt, cổ, tay, chân và có thể gây bỏng hô hấp, dẫn đến khó khăn trong điều trị và để lại di chứng lâu dài. Đặc biệt, bỏng do pháo nếu chăm sóc không tốt và bỏng sâu sẽ để lại sẹo xấu, co rút, điều trị dài, ảnh hưởng đến chức năng vận động và các chức năng về sau.

Trong khi đó, ngày 13/12, tại Khoa Cấp cứu - Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh Quảng Nam tiếp nhận nam thanh niên 17 tuổi bị pháo tự chế văng vào vùng mặt và mắt gây bỏng. Bác sĩ Trần Văn Phúc - Khoa Cấp cứu - BVĐK Quảng Nam cho biết, bệnh nhân bị bỏng độ I ở vùng mặt và bỏng kết giác mạc mắt hai bên. "Rất may tai nạn không ảnh hưởng nhiều đến thị lực, bệnh nhân được cấp cứu và dùng thuốc kịp thời" - bác sĩ Trần Văn Phúc chia sẻ.

Nam sinh tại huyện Đại Lộc gặp tai nạn từ pháo tự chế. Ảnh do bệnh viện cung cấp

Cần phát hiện và ngăn chặn kịp thời

Dịp Tết Giáp Thìn năm 2024 vừa qua, thống kê từ Sở Y tế, toàn tỉnh có 16 trường hợp khám, cấp cứu do pháo nổ các loại. Con số này cao hơn 8 ca so với cùng kỳ Tết Quý Mão 2023.

Bác sĩ Trần Văn Phúc - Khoa Cấp cứu - BVĐK Quảng Nam cho biết, những ngày cuối năm, BV thường tiếp nhận điều trị những trường hợp bỏng đa chấn thương do pháo nổ, pháo tự chế hoặc sử dụng các vật liệu phát nổ khác. Nạn nhân phần lớn là học sinh, thanh thiếu niên trong độ tuổi tò mò, hiếu kỳ.

Đã có nhiều vụ tai nạn thương tâm do pháo nổ tự chế gây ra, khiến dư luận lo lắng. Nguyên nhân chủ yếu là do các em học sinh tò mò và học theo các video hướng dẫn trên mạng xã hội. Việc tự chế pháo nổ tiềm ẩn nguy cơ gây bỏng nghiêm trọng, tổn thương cơ thể và thậm chí đe dọa tính mạng.

Lực lượng công an tuyên truyền về quy định của pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ... cho học sinh THCS. Ảnh: M.T

Còn nhớ, đầu năm 2024, lực lượng công an thị xã Điện Bàn đã phát hiện 2 học sinh chuẩn bị có hành vi đốt pháo trái phép. Khi tiến hành kiểm tra tại nhà của 2 học sinh, phát hiện nhiều nguyên liệu để chế tạo pháo và một số viên pháo đã được chế tạo thành phẩm. Cả hai thừa nhận lên Youtube để học cách làm pháo và đặt mua nguyên liệu trên mạng xã hội.

Do vậy, để hạn chế thấp nhất các tai nạn thương tâm từ pháo tự chế, cần sự kết hợp quản lý giữa nhà trường, gia đình và địa phương. Theo đó, nhà trường cần tăng cường quản lý học sinh, nắm tình hình trường hợp tự chế tạo pháo nổ, đang tàng trữ các loại hóa chất chế tạo pháo. Về phía gia đình, các bậc phụ huynh cần quan tâm giáo dục, quản lý để con em mình không tham gia mua bán, tàng trữ, vận chuyển và đốt pháo nổ trái phép cũng như kiểm soát thông tin từ những trang mạng các em hay truy cập, nhằm tránh những hậu quả đáng tiếc.