An ninh trật tự Cảnh giác bẫy lừa đảo mạo danh “Trại hè lính cứu hỏa” (QNO) - Lợi dụng nhu cầu tìm kiếm các khóa học, chương trình ngoại khóa trong dịp nghỉ hè, gần đây trên mạng xã hội xuất hiện nhiều tài khoản facebook “Trại hè lính cứu hỏa” có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người đăng ký tham gia.

Các đối tượng xây dựng chương trình học hấp dẫn để lừa đảo người có nhu cầu. Ảnh: H.Đ

Theo Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an tỉnh Quảng Nam, các tài khoản facebook này tự giới thiệu có kết nối với các đơn vị cảnh sát PCCC và CNCH trên toàn quốc. Học viên tham gia sẽ được trải nghiệm môi trường đào tạo của lực lượng Công an nhân dân, được hỗ trợ ăn uống, đồng phục và chứng nhận của các đơn vị công an.

Đối tượng mạo danh cơ quan Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Quảng Nam để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: H.Đ

Các đối tượng giới thiệu thông tin địa điểm là trụ sở làm việc của các đơn vị cảnh sát PCCC và CNCH, đăng tải hình ảnh, bài viết từ các trang chính thống của lực lượng để tăng tính thuyết phục.

Khi phụ huynh đăng ký tham gia chương trình, đối tượng cung cấp cho phụ huynh mã ứng tuyển của con và số điện thoại zalo của tư vấn viên, dẫn dắt các bậc phụ huynh truy cập vào zalo để đăng ký thông tin cá nhân. Sau khi đăng ký, các đối tượng yêu cầu phụ huynh tham gia nhóm Telegram để thực hiện các nhiệm vụ đóng tiền rồi chiếm đoạt tài sản.

Người dân cảnh giác trước lời mời, app lừa đảo của các đối tượng. Ảnh: H.Đ

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh đề nghị người dân cẩn trọng, tìm hiểu kỹ thông tin về các khóa học trên các trang mạng để tránh bị lừa đảo.

Hiện nay, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh không thực hiện, liên kết thực hiện với bất kỳ cá nhân, tổ chức nào về chương trình ngoại khóa “Trại hè lính cứu hỏa”. Khuyến cáo người dân tuyệt đối không làm theo hướng dẫn chuyển tiền cho bất cứ ai và bất cứ lý do gì nếu chưa xác định chính xác danh tính người nhận tiền.

Trong trường hợp bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để được tiếp nhận và hướng dẫn giải quyết.