Quốc phòng - An ninh Cảnh sát biển Việt Nam và tàu Tuần dương Vendemiare Hải quân Pháp luyện tập chung trên biển (QNO) - Ngày 15/4, Tàu Cảnh sát biển 2 và tàu Tuần dương Vendemiare của Hải quân Pháp tổ chức luyện tập chung trên biển.

Trao đổi thống nhất kế hoạch, phương án tập luyện trên biển. Ảnh: N.THÀNH

Trong đợt luyện tập này, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 và tàu Tuần dương Vendemiare tổ chức trao đổi kinh nghiệm về chống buôn lậu trên biển; chia sẻ thông tin, luyện tập tìm kiếm cứu nạn, phòng cháy chữa cháy, chống ô nhiễm, bảo đảm an toàn trên biển. Đây là lần đầu tiên lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam tham gia luyện tập trên biển cùng tàu Tuần dương Vendemiaire.

Tàu Tuần dương Vendemiare của Hải quân Pháp tham gia luyện tập tìm kiếm cứu nạn trên biển với Cảnh sát biển Việt Nam. Ảnh: N.THÀNH

Tuần dương Vendemiaire của Hải quân Pháp là khinh hạm lớp Floreal thế hệ tàu thứ 5, có chiều dài 93m, rộng 14m, độ mớn nước 4,4m, tải trọng 3.000 tấn. Trên tàu gồm 98 sĩ quan, thủy thủ và mang theo một máy bay trực thăng do Trung tá Sebastien Drouelle chỉ huy.

Tàu khởi hành từ Noumea ngày 29/2 và thực hiện nhiệm vụ tuần tra trên biển, tương tác với lực lượng vũ trang các nước ASEAN và khu vực (bao gồm Timor-Leste, Indonesia, Thái Lan, Philippines, Brunei và Úc) đã cập Cảng Tiên Sa, bắt đầu chuyến thăm TP.Đà Nẵng từ ngày 11/4 đến 15/4.

Cán bộ chiến sĩ tàu Cảnh sát biển chào xã giao trên biển khi kết thúc luyện tập. Ảnh: N.THÀNH

Buổi luyện tập chung trên biển giữa tàu Cảnh sát biển Việt Nam và tàu Tuần dương Vendemiare nhằm thúc đẩy giao lưu, hợp tác giữa hai lực lượng nói riêng, quan hệ quốc phòng Việt Nam và Pháp nói chung. Đồng thời thể hiện sự quan tâm của Pháp tới việc đảm bảo tự do hàng hải và hàng không trên biển, cũng như bảo vệ các không gian chung, góp phần thúc đẩy an ninh, an toàn, tự do hàng hải, vì hòa bình, ổn định và phát triển của hai quốc gia cũng như trong khu vực và trên thế giới.