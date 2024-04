An ninh trật tự Cảnh sát giao thông Điện Bàn bắt giữ đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy (QNO) – Khuya ngày 12/4, tại Km08+600 ĐT605 thuộc thôn Thái Cẩm, xã Điện Tiến (thị xã Điện Bàn), trong quá trình tuần tra, kiểm soát về trật tự, an toàn giao thông, Tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông trật tự Công an thị xã Điện Bàn đã dừng, kiểm tra pxe ô tô 7 chỗ biển kiểm soát 43H-047.90 bên trong chở 1 nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn.

Đối tượng Nguyễn Đức Khánh. Ảnh: C,A

Tiến hành kiểm tra, tổ công tác phát hiện nam thanh niên đang cất giữ 1 túi zip ny lông có chứa 5 viên nén màu xám và 3 túi zip ny lông chứa chất tinh thể màu trắng. Trước tinh thần cương quyết của các cán bộ cảnh sát giao thông, đối tượng khai nhận tên là Nguyễn Đức Khánh (SN 2006, trú tại số 69 đường Châu Thị Vĩnh Tế, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng), đồng thời thừa nhận 5 viên nén màu xám là ma túy kẹo và chất tinh thể trong 3 túi zip ny lông là ma túy Ke (Ketamin).

Cơ quan công an tiến hành test nhanh và xác định 5 viên nén màu xám là ma tuý loại MDMA, có khối lượng 2,45gam; chất rắn dạng tinh thể màu trắng là ma tuý loại Ketamine, có khối lượng 3,57gam. Công an thị xã tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Nguyễn Đức Khánh về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma tuý”. Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Đức Khánh để phục vụ điều tra.

Quý I/2024, trong quá trình tuần tra, kiểm soát về trật tự, an toàn giao thông, cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát giao thông Công an thị xã Điện Bàn đã 4 lần phát hiện đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy; chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố 4 đối tượng, xử lý vi phạm hành chính đối với 2 đối tượng.