An ninh trật tự Cảnh sát giao thông phát hiện 200 gói thuốc lá lậu trên xe khách (QNO) - Kiểm tra một xe khách trên tuyến quốc lộ 1, Cảnh sát giao thông phát hiện 200 gói thuốc lá lậu giấu trong thùng xốp, không có giấy tờ hóa đơn.

CSGT kiểm tra phát hiện số thuốc lá lậu giấu trong thùng xốp trên xe. Ảnh: CSGT cung cấp

Ngày 30/8, đại diện Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an Quảng Nam cho hay, đã lập hồ sơ bàn giao tang vật là 200 gói thuốc lá lậu cùng phương tiện cho Công an huyện Núi Thành thụ lý theo thẩm quyền.

Trước đó, thực hiện kế hoạch của Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh về tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp Quốc khánh 2/9 và Tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường, CSGT tăng cường tuần tra, kiểm soát và triển khai song song việc đấu tranh phòng chống tội phạm vi phạm pháp luật trên tuyến.

200 gói thuốc lá lậu được cất giấu trong thùng xốp. Ảnh: CSGT cung cấp

Trong sáng ngày đầu ra quân (29/8) vừa qua, tại Km1005+600 tuyến quốc lộ 1 thuộc thôn An Lương (xã Tam Anh Bắc, huyện Núi Thành), tổ công tác của Đội CSGT số 1 thuộc Phòng CSGT do Trung tá Trần Thành làm tổ trưởng đang thực hiện nhiệm vụ, phát hiện ô tô khách 16 chỗ, biển số 77F-009.47 do ông P.N.L. (SN1991, trú Tân Thành, Ân Tường Đông, Hoài Ân, Bình Định) điều khiển chạy hướng nam - bắc có dấu hiệu bất thường nên đã dừng để kiểm tra.

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trên xe vận chuyển một thùng xốp, bên trong có chứa 200 gói thuốc lá nhãn hiệu Jet, màu trắng. Tại thời điểm kiểm tra, lái xe không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hợp pháp của số thuốc lá trên.