Quốc phòng - An ninh Cảnh sát giao thông Quảng Nam thực hiện kiểm tra giấy tờ người tham gia giao thông qua VNeID (QNO) - Từ ngày 1/7, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an Quảng Nam triển khai kiểm tra giấy tờ của người tham gia giao thông qua VNeID, xử lý tạm giữ giấy tờ trực tuyến.

CSGT hướng dẫn công dân cài đặt tích hợp giấy tờ trên ứng dụng VNeID. Ảnh: H.V

Lãnh đạo Phòng CSGT Công an Quảng Nam thông tin, để kịp thời triển khai Thông tư số 28 của Bộ Công an, Phòng CSGT đã tham mưu Giám đốc Công an tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai đến các đơn vị, địa phương phối hợp thực hiện, đảm bảo các điều kiện cho việc kiểm tra, xử lý, tạm giữ, tước giấy tờ trên ứng dụng VNeID.

Ngay trong buổi sáng 1/7, Phòng CSGT đã đồng loạt triển khai thực hiện Thông tư số 28 của Bộ Công an. Qua thực tế triển khai, việc người dân xuất trình, kiểm tra phép lái xe trên ứng dụng VNeID diễn ra nhanh chóng, thuận tiện.

Điều này đặc biệt thuận lợi, nhất là trong trường hợp giấy phép lái xe của công dân tích hợp cả ô tô và mô tô. Các thông tin, dữ liệu liên quan được thể hiện công khai, rõ ràng. Người dân không cần phải mang nhiều giấy tờ mỗi khi ra đường, tạo điều kiện giải quyết thủ tục hành chính

Kiểm tra, xử lý vi phạm dựa trên thông tin tích hợp trong ứng dụng VNeID. Ảnh: H.V

Lực lượng CSGT cũng sẽ kiểm tra các thông tin trên giấy phép lái xe của người dân thông qua phần mềm tra cứu thông tin giấy phép giấy xe của Bộ Công an để đối chiếu, nếu trước đó, người dân chưa bị tạm giữ giấy phép lái xe trên môi trường điện tử thì hệ thống sẽ thể hiện thông tin “không vi phạm”.

Trung tá Trần Kim Sơn - Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 1 cho biết, trong những ngày đầu triển khai, lực lượng CSGT sẽ tăng cường hướng dẫn người dân tích hợp các giấy tờ trên ứng dụng VNeID và cách xuất trình các giấy tờ liên quan khi được yêu cầu kiểm tra.

"Chúng tôi cũng đề nghị người dân chủ động tích hợp các giấy tờ liên quan trên ứng dụng VNeID để thuận lợi trong việc xuất trình khi lực lượng chức năng kiểm tra và giải quyết các thủ tục hành chính" - Trung tá Trần Kim Sơn cho hay.

Thông tin tra cứu sẽ được hiển thị đầy đủ trên phần mềm tra cứu giấy phép lái xe của Bộ Công an. Ảnh: H.V

Đối với các trường hợp vi phạm, việc tạm giữ giấy tờ theo quy định cũng thuận lợi hơn trước.

Sáng 2/7, tổ tuần tra kiểm soát thuộc Đội CSGT đường bộ số 1 tuần tra trên quốc lộ 1 đoạn qua Tam Anh Bắc (Núi Thành), phát hiện ông H. (trú xã Tam Hiệp, Núi Thành) điều khiển mô tô chạy quá tốc độ cho phép (65/60km/giờ) đã dừng để kiểm tra, xử lý theo quy định.

Thực hiện Thông tư số 28 của Bộ Công an, tổ công tác đã tiến hành kiểm soát các giấy tờ của người điều khiển thông qua ứng dụng VNeID, đồng thời thực hiện lập biên bản vi phạm hành chính với lỗi vi phạm tốc độ nêu trên, lập biên bản tạm giữ giấy phép lái xe của ông H. trên môi trường điện tử.

Ngay sau đó, tổ công tác đã chuyển thông tin về bộ phận xử lý tiếp nhận để tích hợp việc tạm giữ Giấy phép lái xe của ông H. lên hệ thống. Công dân nhận được thông tin về việc giấy phép lái xe bị "tạm giữ" qua ứng dụng VNeID trên điện thoại của mình.

CSGT hướng dẫn công dân tích hợp giấy tờ trên ứng dụng VNeID. Ảnh: P.T

Việc thực hiện kiểm tra, kiểm soát trạng thái giấy tờ thông qua ứng dụng VNeID theo Thông tư số 28 của Bộ Công an quy định là một trong những ứng dụng thành tựu của chuyển đổi số, từ kết quả triển khai Đề án 06 trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Lãnh đạo Phòng CSGT cho hay, thời gian tới, lực lượng CSGT Quảng Nam sẽ tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện cài đặt tài khoản định danh điện tử mức độ 2 để tích hợp các giấy tờ trên ứng dụng VNeID.

Đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ trong việc kiểm tra, kiểm soát, xử lý giấy tờ trên môi trường điện tử; đăng ký xe toàn trình để thực hiện cải cách hành chính, phục vụ nhân dân.