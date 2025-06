Quốc phòng - An ninh

Cảnh sát giao thông Quảng Nam túc trực đảm bảo an toàn trong mưa lũ

(QNO) - Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ do bão số 1, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Nam triển khai nhiều biện pháp đảm bảo an toàn giao thông, hỗ trợ người dân di chuyển an toàn.