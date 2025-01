Cấp cứu bệnh nhân nghi ngộ độc khí do nằm than

(QNO) - Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức (Điện Bàn) vừa cấp cứu 2 trường hợp bị nghi ngộ độc khí do nằm than.

Theo đó, trong sáng ngày 5/1, Phòng Cấp cứu BVĐK Vĩnh Đức tiếp nhận trường hợp là 2 mẹ con trong tình trạng mệt, khó thở nhẹ.

Được biết, người mẹ sinh năm 1997, trú tại Hội An, vừa xuất viện về nhà sau sinh thường tại BV.



Qua thông tin từ người nhà, được biết, do đêm khuya trời lạnh, khoảng 3h sáng nay, gia đình có quạt một nồi than đưa vào phòng để sưởi ấm cho hai mẹ con.

Tuy nhiên, đến 6h, gia đình phát hiện mẹ và 2 mẹ con bệnh nhân đều mệt, ù tai, khó thở. Gia đình đã đưa 2 người đến BV Vĩnh Đức và một người đến cơ sở y tế khác để cấp cứu.

Tại BVĐK Vĩnh Đức, bệnh nhân được thăm khám, cấp cứu và kịp thời qua cơn khó thở. Các chỉ số huyết áp, mạch đều đã bình thường. Em bé sơ sinh khỏe, không có dấu hiệu suy hô hấp. Người nhà cho biết, mẹ của bệnh nhân cũng đã ổn định sức khỏe.

Các bác sĩ BVĐK Vĩnh Đức cho biết, có thể những bệnh nhân này bị ngộ độc khí do nằm than.



Theo các bác sĩ, đốt than trong phòng ngủ, không gian chật hẹp, đóng kín cửa sẽ đốt hết khí oxy, sản sinh ra khí CO gây ngộ độc. Ngộ độc khí CO có thể gây nên nhưng tổn thương não khó hồi phục nếu không được phát hiện và xử lý kịp thời. Một số trường hợp ngộ độc nặng sẽ dẫn tới tử vong. Khi thời tiết chuyển lạnh, thay vì sử dụng than, củi để sưởi ấm trong phòng, người dân có thể sử dụng nhiều biện pháp giữ ấm khác như: che chắn kỹ căn phòng; mặc trang phục phù hợp để giữ ấm cơ thể; dùng đèn sưởi, quạt sưởi, điều hoà. Uống đủ nước, nên uống nước ấm, tăng cường dinh dưỡng để đảm bảo sức khoẻ.