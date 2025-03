Quốc phòng - An ninh Cấp giấy phép lái xe cho người đạt kết quả trong vòng 7 ngày làm việc (QNO) - Bộ Công an ban hành Thông tư 12/2025 ngày 28/2 quy định về sát hạch, cấp, đổi, cấp lại, thu hồi, sử dụng giấy phép lái xe (GPLX); cấp, sử dụng GPLX quốc tế; mẫu GPLX, mẫu GPLX quốc tế với những quy định mới so với Thông tư 35/2024 của Bộ GTVT. Thông tư 12 có hiệu lực từ ngày 1/3/2025.

Mặt trước (ảnh trên) và mặt sau mẫu giấy phép lái xe mới. (nguồn: Thông tư 12/2025 của Bộ Công an)

Miễn thi lý thuyết bằng lái xe máy mô tô, xe gắn máy nếu đã có bằng ô tô

Thông tư 12 quy định, nội dung sát hạch lái xe hạng A1, A, B1 gồm lý thuyết và thực hành trong hình. Thí sinh không đạt nội dung sát hạch lý thuyết thì được tiếp tục dự nội dung sát hạch thực hành lái xe trong hình. Thí sinh đạt sát hạch lý thuyết hoặc thực hành lái xe trong hình thì được bảo lưu kết quả nội dung sát hạch đã đạt trong thời gian 1 năm.

Người có bằng lái ô tô còn hiệu lực sẽ được miễn phần thi sát hạch lý thuyết khi đăng ký thi sát hạch bằng lái xe hạng A1 (dung tích đến 125cm3 hoặc công suất động cơ điện đến 11kW) và A (dung tích trên 125cm3 hoặc công suất động cơ điện trên 11kW).

Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) là đơn vị cấp GPLX cho người đạt kết quả kỳ sát hạch trong thời hạn 7 ngày làm việc (kể từ ngày kết thúc kỳ sát hạch).

Trường hợp GPLX quá thời hạn sử dụng dưới 1 tháng kể từ ngày hết hạn mà người có GPLX không thể thực hiện được thủ tục đổi GPLX do ốm đau, thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh thì người đó không phải sát hạch lý thuyết để cấp GPLX.

Trường hợp GPLX quá thời hạn sử dụng dưới 1 năm kể từ ngày hết hạn thì phải sát hạch lý thuyết để cấp GPLX.

Nội dung sát hạch lái xe

Thông tư 12 quy định, sát hạch lý thuyết gồm các câu hỏi liên quan đến quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ; kỹ thuật lái xe; nội dung liên quan đến cấu tạo và sửa chữa thông thường (đối với hạng B1 và hạng B trở lên); đạo đức người lái xe, văn hóa giao thông và phòng chống tác hại của rượu, bia khi tham gia giao thông; kỹ năng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (đối với hạng B trở lên). Sát hạch lý thuyết thực hiện trên máy tính.

Về sát hạch thực hành lái xe trong hình, đối với hạng A1, A sẽ sát hạch bằng phương pháp chấm điểm trực tiếp kết hợp thiết bị chấm điểm tự động.

Người dự sát hạch phải điều khiển xe máy qua 4 bài sát hạch: đi theo hình số 8, qua vạch đường thẳng, qua đường có vạch cản, qua đường gồ ghề.

Với hạng B1, thực hiện sát hạch bằng phương pháp chấm điểm trực tiếp, sát hạch viên không ngồi trên xe sát hạch. Người dự sát hạch phải điều khiển xe tiến qua hình chữ chi và lùi theo hướng ngược lại.

Hạng B, C1, C, D1, D2, D: thực hiện sát hạch bằng phương pháp sử dụng thiết bị chấm điểm tự động; không có sát hạch viên ngồi trên xe sát hạch.

Người dự sát hạch phải điều khiển xe qua các bài sát hạch đã bố trí tại trung tâm sát hạch lái xe gồm: xuất phát, dừng xe nhường đường cho người đi bộ, dừng và khởi hành xe trên dốc, qua vệt bánh xe và đường vòng vuông góc; qua ngã tư có đèn tín hiệu điều khiển giao thông, qua đường vòng quanh co, ghép xe vào nơi đỗ (hạng B và C1 thực hiện ghép xe dọc; hạng B, C, D1, D2 và D thực hiện ghép xe ngang), tạm dừng ở chỗ có đường sắt chạy qua, thao tác khi gặp tình huống nguy hiểm, thay đổi số trên đường bằng, kết thúc.

Hạng BE, D1E, D2E, DE sẽ sát hạch bằng phương pháp chấm điểm trực tiếp, sát hạch viên không ngồi trên xe sát hạch. Người dự sát hạch điều khiển xe qua bài sát hạch: tiến qua hình có 5 cọc chuẩn và vòng trở lại.

Hạng C1E, CE thực hiện sát hạch bằng phương pháp chấm điểm trực tiếp, sát hạch viên không ngồi trên xe sát hạch. Người dự sát hạch điều khiển xe qua 2 bài sát hạch: tiến qua hình có 5 cọc chuẩn và vòng trở lại; ghép xe dọc vào nơi đỗ.

Về thực hành lái xe trên đường, hạng B, C1, C, D1, D2, D thực hiện sát hạch bằng phương pháp sử dụng thiết bị chấm điểm tự động, có một sát hạch viên ngồi trên xe sát hạch. Người dự sát hạch điều khiển xe ô tô sát hạch, xử lý các tình huống trên đường giao thông và thực hiện theo hiệu lệnh của sát hạch viên. Đối với các hạng BE, C1E, CE, D1E, D2E, DE thực hiện sát hạch bằng phương pháp chấm điểm trực tiếp, có một sát hạch viên ngồi trên xe sát hạch.

Nội dung sát hạch lái ô tô bằng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông được áp dụng đối với hạng B, C1, C, D1, D2, D, BE, C1E, CE, D1E, D2E, DE. Người dự sát hạch phát hiện các thời điểm có nguy cơ mất an toàn giao thông thông qua việc quan sát các tình huống mô phỏng xuất hiện trên máy tính và đưa ra các thao tác xử lý tình huống đó.

Mẫu GPLX mới

GPLX mới do Bộ Công an cấp in bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Mặt trước hiển thị số bằng lái, họ tên của người lái xe, ngày sinh, quốc tịch, ngày cấp, ngày hết hạn, cơ quan cấp, nơi cư trú, hạng.

Mặt sau hiển thị những thông tin: các loại xe cơ giới được điều khiển, ngày trúng tuyển, mã QR 2 chiều để đọc, giải mã nhanh thông tin trên bằng lái và liên kết với hệ thống thông tin tại Cục Cảnh sát giao thông.

Các mã được in ở mặt sau GPLX cho biết những điều kiện phải đáp ứng để lái xe. Ví dụ: Mã A.01 là chỉ điều khiển mô tô 3 bánh dùng cho người khuyết tật; mã A.02 chỉ được điều khiển mô tô 2 bánh có dung tích xi-lanh từ 125cm3 trở lên hoặc có công suất động cơ điện từ từ 14kW trở lên sử dụng hộp số vô cấp...

Đối với GPLX hạng B chuyển số tự động (bao gồm cả xe ô tô điện) ghi: cấp cho người chỉ được điều khiển xe ô tô chuyển số tự động (bao gồm cả xe ô tô điện).

GPLX hạng A1 cấp trước ngày thông tư này có hiệu lực (ngày 1/3) được đổi, cấp lại sang giấy phép hạng A với điều kiện hạn chế là chỉ được điều khiển mô tô 2 bánh có dung tích xi-lanh đến dưới 175cm3 hoặc có công suất động cơ điện đến dưới 14 kW. Trên GPLX sẽ ghi rõ thông tin này.

GPLX hạng B1 số tự động cấp trước ngày thông tư này có hiệu lực được đổi, cấp lại sang giấy phép hạng B. Trên GPLX ghi: Cấp cho người chỉ được điều khiển xe ô tô chuyển số tự động (bao gồm cả xe ô tô điện).

