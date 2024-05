Y tế Cập nhật những tiến bộ trong thực hành điều dưỡng lâm sàng về trị liệu tĩnh mạch (QNO) - Ngày 11/5, Hiệp hội Điều dưỡng Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học trực tuyến “Những tiến bộ trong thực hành điều dưỡng lâm sàng về trị liệu tĩnh mạch an toàn” theo hình thức chuyên đề.

Hội thảo trực tuyến tại điểm cầu Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam.

Hội Điều dưỡng tỉnh Quảng Nam tham dự hội thảo tại 5 điểm cầu: điểm cầu Bệnh viện đa khoa Quảng Nam (gồm đại diện điều dưỡng, hộ sinh các cơ sở khám chữa bệnh tại Tam Kỳ, Núi Thành, Phú Ninh, Thăng Bình); điểm cầu Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam gồm các huyện Đại Lộc, Đông Giang, Nam Giang, Tây Giang, Phước Sơn; điểm cầu Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam gồm các địa phương Điện Bàn, Hội An, Duy Xuyên; điểm cầu Trung tâm Y tế Quế Sơn gồm các huyện Hiệp Đức, Quế Sơn, Nông Sơn; điểm cầu Trung tâm Y tế Bắc Trà My gồm các huyện Tiên Phước, Bắc Trà My, Nam Trà My.

Thạc sĩ điều dưỡng Nguyễn Thị Phước - Chủ tịch Hội Điều dưỡng tỉnh Quảng Nam, Trưởng phòng Điều dưỡng Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam chủ trì điểm cầu tại bệnh viện.

Hội thảo thu hút đông đảo các nhà khoa học, cán bộ quản lý, điều dưỡng viên đến từ các bệnh viện trong cả nước tham dự; nhằm kỷ niệm ngày Quốc tế điều dưỡng 12/5; góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người bệnh.

Hội thảo tập trung các nội dung: các giải pháp phòng ngừa viêm tắc tĩnh mạch tại chỗ - cập nhật các hướng dẫn mới; giải pháp tiên tiến với hệ thống kim luồn thế hệ mới và kết nối không kim.

Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam kỷ niệm ngày Quốc tế điều dưỡng 12/5.

* Trước đó, ngày 10/5, Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam tổ chức kỷ niệm ngày Quốc tế điều dưỡng với sự tham dự của lãnh đạo bệnh viện, các đoàn thể, các trung tâm, khoa, phòng cùng 142 điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y đại diện cho 492 điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y toàn bệnh viện.

Đại diện lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam ghi nhận những đóng góp của điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y của đơn vị và động viên hệ thống điều dưỡng tích cực học tập, nâng cao năng lực thực hành, hoàn thành tốt vai trò và sứ mệnh nghề nghiệp đang đảm trách.

Ảnh dự thi "nét đẹp điều dưỡng" của Khoa Hồi sức tích cực - chống độc Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam.

Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm cùng cùng nhau ôn tại lịch sử ngày Quốc tế điều dưỡng và nghe các tham luận: hiệu quả ứng dụng mô hình phân công chăm sóc phù hợp tại Khoa Ngoại tiết niệu - lồng ngực; một số cải tiến hạn chế sai sót trong ghi hồ sơ điều dưỡng tại Trung tâm Ung bướu.

Dịp này, Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam tổ chức cuộc thi ảnh nét đẹp điều dưỡng dưới hình thức trực tuyến.