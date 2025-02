Thể thao Câu chuyện trọng tài lại "nóng" V-League đang bước vào giai đoạn quyết liệt và câu chuyện trọng tài trở nên “nóng” hơn ở vòng đấu vừa qua.

Trọng tài Nguyễn Mạnh Hải điều hành 2 trận của Quảng Nam kể từ đầu giải và có những quyết định gây tranh cãi. Ảnh: Tường Vy

Cuối tuần qua, trận đấu trên sân Hàng Đẫy giữa Công An Hà Nội và Quảng Nam ở vòng 13 khép lại với tỷ số hòa 4 – 4. Không có những tình huống căng thẳng trên sân nhưng bên ngoài đường biên lại “nóng” với hành động phản ứng quyết liệt và có phần thái quá của HLV Văn Sỹ Sơn.

Đó là tình huống trọng tài không cho rằng cầu thủ Công An Hà Nội phạm lỗi trước khi đội chủ nhà ghi bàn thắng gỡ hòa vào phút cuối cùng của trận đấu, khiến HLV đội khách bức xúc. Tại cuộc họp báo sau trận đấu, HLV xứ Nghệ vẫn còn tỏ ra ấm ức, cho rằng cách điều hành của trọng tài như vậy chỉ làm bóng đá Việt Nam đi xuống!?

Trọng tài không phạt thẻ nào cho HLV Văn Sỹ Sơn nhưng với hành động nóng nảy của mình và báo cáo của giám sát trận đấu, Ban kỷ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã ra án phạt nguội 5 triệu đồng và đình chỉ làm nhiệm vụ 2 trận kế tiếp.

Đây không phải lần đầu tiên ở mùa giải năm nay, HLV người Nghệ An bị treo quyền chỉ đạo trên sân. Còn nhớ ở trận gặp Sông Lam Nghệ An trên sân Hòa Xuân ở vòng đấu thứ 8, HLV Văn Sỹ Sơn cũng nhận thẻ đỏ truất quyền chỉ đạo do lỗi phản ứng với quyết định của trọng tài chính sau khi cắt còi cho Quảng Nam hưởng quả phạt đền, trong lúc cầu thủ có lợi thế ghi bàn nhưng rồi lại hủy. Điều đáng nói, cả hai trận đấu đều do trọng tài FIFA Nguyễn Mạnh Hải cầm còi.

HLV trưởng Văn Sỹ Sơn vắng mặt trong 2 trận đấu đều gặp đối thủ Thanh Hóa, gồm trận đấu bù vòng 11 trên sân nhà (diễn ra ngày 19/2) và trận làm khách ở vòng 14 (23/2). Có một sự trùng hợp ngẫu nhiên là HLV Popov bên phía Thanh Hóa cũng bị cấm chỉ đạo trong trận đội bóng xứ Thanh làm khách tại Tam Kỳ do nhận thẻ đỏ ở vòng đấu 13 khi gặp TP.Hồ Chí Minh trên sân Thống Nhất. Cũng ở vòng đấu này, đội Thanh Hóa bị cú đúp thẻ đỏ từ trọng tài FIFA Lê Vũ Linh, ngoài HLV Popov còn trợ lý Hoàng Thanh Tùng.

HLV Văn Sỹ Sơn (ngoài cùng) vắng mặt 2 trận trên băng ghế chỉ đạo đội Quảng Nam sau phản ứng ở vòng 13. Ảnh: TƯỜNG VY

Vòng đấu 13 được coi là vòng đấu “sát chủ” đối với các HLV khi trên sân Tam Kỳ, thuyền trưởng SHB Đà Nẵng Lê Đức Tuấn cũng bị trọng tài Nguyễn Viết Duẩn phạt thẻ đỏ trực tiếp.

Việc không kiểm soát được cảm xúc dẫn đến những phản ứng bộc phát có phần thái quá của các HLV là điều khó chấp nhận vì để lại hình ảnh không đẹp trên sân cỏ.

Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã nâng mức phạt nhằm răn đe những phản ứng quyết liệt trên mức cần thiết đối với HLV và cầu thủ. Tuy nhiên, khách quan mà nói không hẳn lỗi chỉ đến từ phía HLV các đội bóng.

Đơn cử như tình huống gây rất nhiều tranh cãi trong trận Quảng Nam gặp Sông Lam Nghệ An, trọng tài cắt còi thổi phạt đền lúc cầu thủ Quảng Nam có lợi thế ghi bàn rồi sau đó hủy quyết định. Đây cũng là tình huống dẫn đến việc HLV Văn Sỹ Sơn giận dữ phản ứng và nhận tấm thẻ đỏ. Tuy nhiên, không có lời giải thích nào được đưa ra cho dư luận nên các HLV và người hâm mộ bất bình, chỉ trích là điều dễ hiểu.

V-League vừa đi qua nửa chặng đường và cuộc cạnh tranh trong những vòng đấu tới rất quyết liệt. Dù mùa giải năm nay VAR gần như rải hết các trận đấu, góp phần mang lại sự công bằng, chính xác, nhất là với những tình huống nhạy cảm song chắc chắn sẽ còn những cuộc tranh cãi xảy ra.

Để hạn chế những hình ảnh không đẹp trên sân, rất cần những “cái đầu lạnh” từ các HLV, cầu thủ đến sự công tâm của trọng tài. Đừng để giữa HLV và trọng tài có khoảng cách và ngày một xa!