Văn hóa - Văn nghệ Cha Tôi, Người Ở Lại tập 17 ngày 25/3: Hé lộ An khi trưởng thành Cha Tôi, Người Ở Lại tập 17 ngày 25/3: An trưởng thành, đối mặt với nỗi đau mất đi hai người anh và bắt đầu hành trình mới. Liệu cô có tìm được hạnh phúc?

Dự đoán nội dung Cha Tôi, Người Ở Lại tập 17

Mẫu thuẫn giữa Huất và vợ về tương lai của Việt

Trong tập 17, vợ của Huấn (Phạm Hồng) thẳng thắn nhắc nhở chồng về việc sắp xếp tương lai cho Việt (Thái Vũ). Cô không muốn Việt tiếp tục ở lại gia đình vì lo ngại dư luận về việc mình không thể sinh con. Huấn (Minh Tiệp) đề xuất cho Việt đi du học, nhưng vợ anh lại gợi ý cho Việt học điều dưỡng ở Đức. Đây là giải pháp mà cả hai đều có lợi và gia đình không phải tốn kém.

An đau khổ và từ chối nhắc đến hai người anh

An (Nguyễn Hoàng Ngọc Huyền) đang phải vật lộn với nỗi đau mất đi hai người anh. Cô thẳng thừng tuyên bố không muốn bất kỳ ai nhắc đến họ và mong muốn nhanh chóng thích nghi với cuộc sống của một đứa con một. Thái độ này khiến ông Bình (Thái Sơn) vô cùng sốc. An cho rằng mối quan hệ giữa cô và hai người anh không còn ý nghĩa, dù họ đã từng là anh em suốt bao năm qua.

Đại xuất hiện và theo đuổi An

Trong lúc An đang cô đơn và khó khăn, Đại (Kiên Trần) - bạn học cũ của hai người anh và hiện là sếp của An - xuất hiện kịp thời để giúp đỡ cô. Đại không ngần ngại chở An đi làm khi xe của cô bị hỏng giữa đường. Liệu đây có phải là khởi đầu cho một tình cảm mới giữa hai người?

Cuộc sống của ba bố con khi Nguyên và Việt vắng nhà

Sự vắng mặt của Nguyên (Trần Nghĩa) và Việt đã tạo ra khoảng trống lớn trong gia đình. Ông Bình và An phải đối mặt với nhiều thử thách khi không có hai người con trai bên cạnh. Liệu họ có thể vượt qua được những khó khăn này và tìm lại sự gắn kết gia đình?

Lịch chiếu Cha Tôi, Người Ở Lại tập 17

Tập 17 của bộ phim truyền hình đình đám Cha Tôi, Người Ở Lại sẽ chính thức lên sóng vào 20h00 thứ Ba, ngày 25/3/2025, trên kênh VTV3 - Đài Truyền hình Việt Nam.

