Cha Tôi, Người Ở Lại tập 24: Tính mạng Việt bị mang ra đe dọa bà Quyên

Dự đoán nội dung Cha Tôi, Người Ở Lại tập 24

Trong Cha Tôi, Người Ở Lại tập 24 lên sóng vào vào 20h00 thứ Tư, ngày 9/4/2025, trên kênh VTV3 - Đài Truyền hình Việt Nam. Câu chuyện tiếp tục xoay quanh những mâu thuẫn gia đình và tình cảm phức tạp giữa các nhân vật. Bà Quyên, dù rất muốn bảo vệ con cái và thoát khỏi tình cảnh nguy hiểm, lại rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Bà bị đe dọa rằng nếu dám báo cảnh sát, tính mạng của Việt - người đang nằm trong bệnh viện - sẽ bị đe dọa. Điều này khiến bà buộc phải tạm thời khuất phục, dù trong lòng vẫn không ngừng tìm cách thoát ra.

Trong khi đó, một sự cố bất ngờ đã thay đổi cục diện trong gia đình. An, từ một người tưởng chừng không quan tâm đến 2 người anh, giờ đây bỗng trở thành “lãnh tụ” bất đắc dĩ, nắm quyền chỉ đạo cả nhà. Với tính cách quyết liệt, An đặt ra những quy tắc mới: Cấm Nguyên sử dụng bất kỳ chất kích thích nào và buộc cậu phải bắt đầu tập thể dục cùng cô từ ngày mai, đồng thời không được phụ thuộc vào thuốc. Ai không tuân theo, An đe dọa rằng hậu quả sẽ tự đến, khiến không khí trong nhà càng thêm căng thẳng.

Mâu thuẫn giữa các anh em trong gia đình tuy đã tạm thời dịu xuống, nhưng mối quan hệ vẫn chưa thể trở lại như xưa. Đặc biệt, mỗi khi các anh đụng đến Đại - Người yêu của An - Cô lập tức “xù lông” bảo vệ anh ta một cách quyết liệt. Có sự hậu thuẫn từ An, Đại giờ đây trở nên tự tin hơn bao giờ hết, không còn e ngại bất cứ ai trong nhà.

Về phần bà Quyên, tình thương dành cho các con vẫn là điều không thể phủ nhận. Điều này khiến Phi không khỏi thắc mắc: Nếu bà thực sự yêu thương con cái đến vậy, tại sao năm xưa bà lại rời bỏ gia đình, biệt tăm biệt tích suốt mười mấy năm mà không một lần quay lại? Câu hỏi này như một vết thương lòng chưa được giải đáp, để lại nhiều nghi ngờ trong lòng những người ở lại.

Cảnh quay chuyển đến bệnh viện, nơi Việt đang nằm điều trị. Đại bất ngờ xuất hiện, mang theo quà với ý định làm lành. Tuy nhiên, Việt vẫn không thể chấp nhận việc An lại yêu Đại. Trong cơn tức giận, Việt định lao vào đánh Đại, nhưng Đại kịp lên tiếng khẳng định tình yêu chân thành của mình dành cho An. Đúng lúc căng thẳng lên đến đỉnh điểm, An xuất hiện, đứng giữa lằn ranh của cuộc xung đột, hứa hẹn một diễn biến đầy kịch tính ở những phút cuối tập.

Tập 24 khép lại với những câu hỏi bỏ ngỏ: Liệu An có thể bảo vệ tình yêu của mình trước sự phản đối từ gia đình? Bà Quyên sẽ làm gì để cứu Việt và giải thoát gia đình khỏi vòng xoáy nguy hiểm? Tất cả sẽ được hé lộ trong những tập tiếp theo của Cha Tôi, Người Ở Lại.

Lịch chiếu Cha Tôi, Người Ở Lại tập 24

Tập 24 của bộ phim truyền hình đình đám Cha Tôi, Người Ở Lại sẽ chính thức lên sóng vào 20h00 thứ Tư, ngày 9/4/2025, trên kênh VTV3 - Đài Truyền hình Việt Nam.

Link xem trực tiếp Cha Tôi, Người Ở Lại tập 24

Khán giả của bộ phim Cha Tôi, Người Ở Lại có thể đón xem tập 24 trên kênh VTV3 phát sóng vào lúc 20 giờ từ thứ 2 đến thứ 4 hàng tuần:

VTVGo: Link xem tại đây.

VTV: Link xem tại đây.

VTVCab: Link xem tại đây.

SCTV: Link xem tại đây.

TV360: Link xem tại đây.

FPTPlay: Link xem tại đây.

