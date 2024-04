Y tế Chăm sóc mắt cho học trò Quảng Nam Ngành giáo dục, y tế và nhiều phụ huynh, học sinh rất quan tâm đến vấn đề chăm sóc mắt học đường. Điều đó thể hiện qua các buổi livestream về chăm sóc mắt do Sở GD-ĐT, Bệnh viện Mắt Quảng Nam, Báo Quảng Nam phối hợp tổ chức thời gian qua.

Khám mắt và sàng lọc tật khúc xạ cho học sinh Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS Nam Giang. Ảnh: K.V

Tật khúc xạ: mối quan tâm hàng đầu

Các loại tật khúc xạ phổ biến ở học sinh là cận thị, viễn thị, loạn thị... Theo thông tin từ ngành y tế, Việt Nam hiện có khoảng 3 triệu trẻ em mắc các tật về khúc xạ, trong số đó có tới hơn 2/3 trẻ bị cận thị.

Trong thời gian diễn ra các buổi livestream chăm sóc mắt học đường do Sở GD-ĐT, Bệnh viện Mắt Quảng Nam, Báo Quảng Nam phối hợp tổ chức vừa qua, phụ huynh và học sinh liên tục đặt câu hỏi, đề nghị được tư vấn nhiều nội dung liên quan các bệnh lý về mắt thường gặp ở học sinh; tật khúc xạ và cách phòng tránh; bệnh đau mắt đỏ - cách phòng ngừa, điều trị; đồng thời đề nghị tư vấn, giải đáp về nhiều nội dung liên quan đến các bệnh lý khác về mắt.

Tuy nhiên, mối quan tâm của hầu hết phụ huynh học sinh là tật khúc xạ.

“Nguyên nhân gây ra tật khúc xạ học đường”, “Dấu hiệu nào cho biết mình bị cận thị?”, “Cận thị có thể chữa hết được không?”, “Độ cận giữa 2 mắt chênh lệch thì phải làm sao?”, “Ăn uống đúng cách có giảm được mức độ cận của mắt hay không?”… Đây là những câu hỏi được nhiều phụ huynh và học sinh gửi đến chương trình cũng như tương tác trên các kênh livestream.

Chương trình truyền thông chăm sóc mắt do Sở GD-ĐT phối hợp với các đơn vị tổ chức. Ảnh chụp màn hình.

Để phòng tránh tật khúc xạ, các bác sĩ chuyên khoa mắt khuyên học sinh cần tăng cường hoạt động ngoài trời, ngồi học đúng tư thế, đủ ánh sáng, nếu học bài liên tục trong khoảng 30 phút thì nghỉ ngơi 5 - 10 phút; hạn chế sử dụng đồ điện tử và xem ti vi giữ khoảng cách an toàn; chế độ ăn uống hợp lý, ăn nhiều thức ăn có vitamin A; đi khám mắt khi có biểu hiện nhìn mờ, nheo mắt...

Bác sĩ Nguyễn Khoa Vỹ (Bệnh viện Mắt Quảng Nam) cho biết, có nhiều nguyên nhân gây ra tật khúc xạ, như do di truyền, do chế độ ăn uống, do lối sống, sinh hoạt và vệ sinh, môi trường học đường…

Liên quan đến mối quan tâm của rất nhiều phụ huynh, bác sĩ Vỹ cung cấp thông tin chủ yếu mà phụ huynh, học sinh cần nắm. Đó là, đối với học sinh, tật khúc xạ ảnh hưởng đến kết quả học tập, sinh hoạt và từ đó ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống.

Biểu hiện chính của tật khúc xạ là nhìn mờ, mỏi mắt và nheo mắt mới nhìn rõ. Tiếp xúc với thiết bị điện tử trong thời gian dài, xem ti vi ở khoảng cách quá gần, ngồi học không đúng tư thế, học trong điều kiện thiếu ánh sáng... là những vấn đề có yếu tố nguy cơ gây nên tật khúc xạ.

Tật khúc xạ có thể được điều chỉnh bằng cách mang kính đúng độ. Học sinh cần khám mắt định kỳ 3 - 6 tháng hoặc khám mắt khi biểu hiện liên quan đến tật khúc xạ.

Dự án Chăm sóc mắt học đường thời gian qua đã tiếp cận được nhiều học sinh. Ảnh: K.V



Tăng cường truyền thông

Nhiều chương trình, hoạt động chăm sóc mắt học đường đã được thực hiện trong năm 2023, thu hút sự tham gia của đông đảo học sinh và phụ huynh. Sở GD-ĐT cho biết, năm nay đơn vị tiếp tục phối hợp với một số cơ quan, tổ chức thực hiện chiến dịch truyền thông và chăm sóc mắt cho học sinh, nhất là học sinh ở vùng khó khăn.

Đáng chú ý là chương trình livestream truyền thông chăm sóc mắt dành cho phụ huynh, học sinh thuộc dự án chăm sóc mắt học đường mở rộng.

Từ tháng 12/2023 đến nay, với sự tài trợ Tổ chức The Fred Hollows Foundation (FHF), Sở GD-ĐT đã phối hợp với Bệnh viện Mắt Quảng Nam, Báo Quảng Nam tổ chức các đợt tuyên truyền và ngày hội truyền thông chăm sóc mắt cho học sinh, cha mẹ học sinh cấp tiểu học và THCS.

Tiếp nối hiệu quả của ngày hội truyền thông chăm sóc mắt cho phụ huynh, học sinh cấp tiểu học và THCS tại 2 địa phương Núi Thành và Tam Kỳ vào tháng 12/2023, mới đây, Sở GD-ĐT mở rộng phạm vi tổ chức ngày hội truyền thông dành cho tất cả học sinh và phụ huynh các trường tiểu học, THCS trên địa bàn toàn tỉnh.

Chương trình thu hút sự quan tâm của đông đảo phụ huynh, học sinh không chỉ trên địa bàn Quảng Nam mà còn ở các tỉnh, thành khác theo dõi.

Sau các chương trình truyền thông là cuộc thi tìm hiểu kiến thức chăm sóc mắt cho học sinh cấp tiểu học và THCS; cùng với đó là giải thưởng dành cho cá nhân và tập thể lớp, trường, phòng GD-ĐT.

Lãnh đạo Sở GD-ĐT cho biết, ngày hội truyền thông chăm sóc mắt nhằm giúp phụ huynh, học sinh và giáo viên trên địa bàn Quảng Nam nâng cao nhận thức và kiến thức về chăm sóc mắt. Qua đó giúp phụ huynh, học sinh nâng cao nhận thức về chăm sóc, bảo vệ mắt đúng cách và hiệu quả.