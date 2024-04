Giao thông - Xây dựng Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án khai thác cát, sỏi làm vật liệu xây dựng tại Bắc Trà My (QNO) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu vừa ký Quyết định số 888 chấp thuận chủ trương đầu tư dự án khai thác cát, sỏi, cuội làm vật liệu xây dựng thông thường tại mỏ cát, sỏi BTM8-ĐC thôn Thanh Trước (xã Trà Đông, Bắc Trà My).

Một điểm khai thác cát sỏi trên địa bàn tỉnh (Ảnh minh họa)

Theo đó, dự án khai thác khoáng sản cát, sỏi, cuội làm vật liệu xây dựng thông thường tại mỏ cát, sỏi BTM8-ĐC thôn Thanh Trước do Công ty CP Xây dựng Toàn Tiến làm chủ đầu tư trên tổng diện tích đất sử dụng khoảng 6,63ha, thực hiện theo quy định tại Giấy phép khai thác khoáng sản của cơ quan có thẩm quyền.

Các hạng mục công trình, bao gồm nhà quản lý mỏ, trạm cân, hệ thống sàng tách cát, sỏi, cuội; bãi tập kết vật liệu, các công trình bảo vệ môi trường, nhà bảo vệ và công trình phụ trợ, với tổng vốn đầu tư dự án gần 2 tỷ đồng.

UBND tỉnh yêu cầu Công ty CP Xây dựng Toàn Tiến có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, môi trường, xây dựng, khoáng sản, phòng chống thiên tai, phòng chống cháy nổ, an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn lao động và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của dự án.

Đồng thời đáp ứng các điều kiện về bảo vệ môi trường, đảm bảo công nghệ khai thác theo quy định của pháp luật trước khi dự án đi vào hoạt động. Chịu trách nhiệm khai thác khoáng sản theo đúng các giấy phép liên quan của cơ quan có thẩm quyền cấp...

Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, các sở, ban ngành liên quan của tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát Công ty CP Xây dựng Toàn Tiến thực hiện đầy đủ các thủ tục theo quy định của pháp luật và đầu tư dự án theo đúng các nội dung được UBND tỉnh chấp thuận.

UBND huyện Bắc Trà My có trách nhiệm tổ chức cập nhật dự án vào các quy hoạch có liên quan để thống nhất quản lý; hướng dẫn, theo dõi, giám sát, quản lý tình hình triển khai thực hiện dự án theo đúng nội dung đã được UBND tỉnh chấp thuận; theo dõi, đánh giá trách nhiệm của nhà đầu tư trong việc khai thác khoáng sản, quản lý, sử dụng đất.

Chấp hành các quy định của pháp luật về đầu tư, đất đai, khoáng sản, bảo vệ môi trường, xây dựng và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của dự án. Trường hợp cần thiết, tiến hành xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo thực hiện.