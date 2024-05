Tác phẩm, tác giả Chế Linh và "Một đời riêng tôi" Ở tuổi 82, Chế Linh có lẽ là nam ca nhạc sĩ cao tuổi nhất ra mắt album đĩa than mang tên “Một đời riêng tôi”. Một “kỷ lục” mà có lẽ khó có ai vượt qua.

Đĩa than Chế Linh - “Một đời riêng tôi” do Phương Nam phim phát hành, được bộ đôi nhà sản xuất Thu Lan và Bạch Đông của Trống Đồng Group ấp ủ thực hiện từ trước đại dịch COVID-19. Mãi đến gần giữa năm nay, đĩa than này mới phát hành.

“Làm mới” mình ở tuổi 82

Đĩa LP “Một đời riêng tôi” là đĩa nhựa hiếm hoi thứ 2 tại Việt Nam được thực hiện dưới dạng 45 vòng, sau đĩa “Nhã” của ca sĩ Lân Nhã. Khán giả đã quen thuộc với giọng hát Chế Linh, có lẽ sẽ thấy thú vị hơn, mới lạ hơn.

Ông tỏ ra rất hào hứng với đĩa than này. Chế Linh cho biết mấy chục năm đi hát của mình, lúc nào cũng được yêu cầu hát bolero, cũng “Thành phố buồn”, nên khi bắt tay cùng nhà sản xuất thực hiện LP này, ông yêu cầu ngay là lần này: “Cho tôi hát điều gì đó khác biệt hơn, những bài hát mà tôi hiếm khi nào được hát. Vậy là người ta chọn cho tôi những ca khúc nhạc xưa của Ngô Thụy Miên, Trường Sa, Phạm Duy... Tôi thích lắm”.

Không chỉ hát, Chế Linh còn là một nhạc sĩ. Ông sáng tác khá nhiều, chủ yếu là những ca khúc trữ tình, với bút danh là Tú Nhi, Lưu Trần Lê. Thời gian đầu ông còn đề nghị các hãng băng đĩa dấu biệt không cho ai biết vai trò thứ 2 này của ông, mặc kệ dư luận thắc mắc là tại sao Chế Linh lại thường hát những nhạc phẩm của Tú Nhi.

Trước đây, thi thoảng, trong một số album nhạc ở hải ngoại, Chế Linh cũng có hát một số ca khúc được xem là thuộc dòng nhạc thính phòng. Dấu ấn quá riêng biệt của Chế Linh trong dòng nhạc bolero khi chuyển sang hát dòng nhạc khác, là một sự hoán đổi thú vị.

Tuy nhiên, người biên tập album “Một đời riêng tôi” cũng không hẳn là tách Chế Linh ra khỏi sở trường của mình, ông vẫn thể hiện xen kẽ những bài hát trữ tình như: Mộng sầu (Trầm Tử Thiêng), Hận tình (Anh Bằng), Giọt lệ sầu (Lam Phương)...

Nhà sản xuất đĩa nhạc này không ai xa lạ, là Bạch Đông - từng là một kỹ sư âm thanh (chủ một trung tâm băng nhạc nổi tiếng tại hải ngoại, chủ phòng thu Trống Đồng lừng lẫy trong nước những năm đầu 2000 cũng như thiết kế âm thanh cho khá nhiều nhà hát, sân khấu ca nhạc). Bạch Đông cũng là người thực hiện khâu mix cho LP này.

Ông chia sẻ: “Không có nhiều ca sĩ được như anh Chế Linh, ở tuổi này mà anh ấy vẫn giữ được giọng hát tốt, phong độ không kém gì thời trai trẻ. Làm việc với anh, tôi mới thấy khâm phục sức lao động của một người nghệ sĩ thực thụ!”.

Trường phái khó lẫn của Chế Linh

Nghe “Một đời riêng tôi”, người ta chợt nhớ, thật ra, khi khởi nghiệp, ca sĩ Chế Linh không phải đã gắn bó với dòng nhạc bolero.

Như rất nhiều ca sĩ cùng thời, Chế Linh không qua một trường lớp nào về âm nhạc. Ông đến với âm nhạc bằng giọng thiên phú, sau đó chăm chỉ tự học sách về dạy sáng tác của Lam Tuyền, Hoàng Thi Thơ, rồi học ở các đàn anh, các nghệ sĩ đi trước như Duy Khánh, Hùng Cường, Châu Kỳ, Thu Hồ, Mạnh Phát…

Chân dung Chế Linh.

Trước kia Chế Linh từng hát theo trường phái “nhạc thính phòng” của các ngôi sao thời bấy giờ như Anh Ngọc, Duy Trác, Thái Thanh… Bài tủ của ông là Em tôi, Em đến thăm anh một chiều mưa.

Ông từng hài hước nói rằng nếu nhạc thính phòng là để cho nhà giàu thì mình tìm nhà trung lưu, bình dân để hát phục vụ vậy. Sau một thời gian suy nghĩ, cân nhắc, Chế Linh đã bỏ hẳn dòng nhạc thính phòng để theo hướng khác, và kết quả, như khán giả yêu nhạc đã biết.

Chế Linh là người mở ra trường phái mới cho dòng nhạc trữ tình, chú trọng vào việc nhấn nhá luyến láy từng nốt rất đặc trưng của dòng nhạc này. Mà sau ông, rất nhiều ca sĩ đã đi theo trường phái Chế Linh cho đến tận bây giờ, xem ông như là “chưởng môn”.

LP “Một đời riêng tôi” gồm 8 bài: Niệm khúc cuối (Ngô Thụy Miên), Giọt lệ sầu (Lam Phương), Rồi mai tôi đưa em (Trường Sa), Áo lụa Hà Đông (Ngô Thụy Miên), Ngậm ngùi (Phạm Duy), Hận tình (Anh Bằng), Mộng sầu (Trầm Tử Thiêng), Vết thù trên lưng ngựa hoang (Phạm Duy – Ngọc Chánh). Album có số lượng phát hành khá ít: chỉ 200 bộ đĩa, như phía nhà sản xuất cho biết, là để thăm dò xem phản ứng thị trường. Album được bán với giá 2 triệu đồng.

Trong suốt sự nghiệp ca hát của mình, Chế Linh từng thu âm trên dưới 80 album riêng và chung, bao gồm từ băng cassette, CD, LP với các nữ ca sĩ kỳ cựu của dòng nhạc trữ tình như Thanh Tuyền, Phương Dung, Phượng Mai, Hương Lan và trở thành một trong số ít nam ca sĩ của dòng nhạc bolero được mời thu âm băng đĩa nhiều nhất.

Chế Linh có một phòng thu riêng ở phía sau nhà ông, tại nơi sinh sống ở Toronto, Canada. Chế Linh cho biết ông đã thu sẵn được mấy trăm bài hát để chuẩn bị, để dành cho những ngày mình không hát nổi nữa. LP “Một đời riêng tôi” cũng được thực hiện thu âm tại studio này.

Với ông, phòng thu không chỉ phục vụ cho riêng mình. Dù không mở trường nhạc, nhưng Chế Linh có tâm nguyện nơi đây là chỗ cho các bạn trẻ gốc Việt yêu nhạc tới học thu thanh, phục vụ hoàn toàn miễn phí.