Thế giới Chỉ còn hoài niệm Nhiều tờ báo, tạp chí, hãng tin trên thế giới buộc phải đóng cửa vĩnh viễn hoặc chuyển qua kênh khác nhằm đáp ứng nhu cầu đón đọc, nghe thông tin của độc giả.

Trang tin tức The Messenger của nhà sáng lập Jimmy Finkelstein đóng cửa vào đầu năm nay. Ảnh: NYPost

Tháng 3 vừa qua, chỉ sau 2 tháng nhậm chức Tổng thống thứ 47 của Mỹ, ông Donald Trump ký sắc lệnh đình chỉ hoạt động của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ (VOA), ảnh hưởng đến việc làm của khoảng 1.300 nhân viên của đài trên toàn cầu.

Từ đó, một số đài phát thanh địa phương của VOA ngừng phát tin tức và chuyển sang phát nhạc để lấp đầy thời lượng phát sóng. Thực tế, Chính phủ Mỹ có kế hoạch đóng cửa VOA vốn cung cấp tin tức cho các quốc gia trên khắp thế giới thông qua hàng chục ngôn ngữ khác nhau kể từ Thế chiến 2 nhằm thu hẹp quy mô của chính phủ liên bang.

Không chỉ có VOA, chỉ trong 3 năm gần đây, có hơn 360 cơ quan báo chí tại Mỹ dừng hoạt động, kéo theo làn sóng cắt giảm, tinh gọn bộ máy dữ dội. Như AP đưa tin, The Messenger - trang tin tức trực tuyến đầy tham vọng khi chi đến 50 triệu USD để tăng cường nỗ lực kinh doanh lại đột ngột đóng cửa vào tháng 1/2025 sau 8 tháng hoạt động.

Nhà sáng lập The Messenger - ông Jimmy Finkelstein gửi thông báo qua thư điện tử (e-mail) về việc đóng cửa trang web đến khoảng 300 nhà báo và nhân viên của The Messenger. “Những cơn gió ngược về kinh tế khiến nhiều công ty truyền thông phải vật lộn để tồn tại”, ông viết trong thư, để báo lỗ doanh thu của The Messenger.

Năm 2024, thương hiệu National Geographic - tạp chí hàng đầu về khoa học, lịch sử và thế giới tự nhiên có tuổi đời 135 năm với viền vàng đặc trưng in đậm trong tâm trí của biết bao độc giả, là một phần không thể thiếu trong tuổi thơ của vô số người trên thế giới, tuyên bố ngừng bán bản in (trừ theo dạng thuê bao) để tập trung vào nội dung số.

Trước đó một năm, kênh truyền hình National Geographic TV ở châu Á đóng cửa. Việc ngừng bản in là một phần trong chiến lược toàn cầu của tượng đài National Geographic, chuyển sang các nền tảng trực tuyến để tiếp cận độc giả rộng lớn hơn.

Nhiều tờ báo, tạp chí uy tin trên thế giới vẫn thu hút lượng lớn độc giả. Ảnh: Technologizer

Cuối năm 2009, độc giả tiếc nuối khi Far Eastern Economic Review - FEER (Thời báo Kinh tế Viễn Đông) - một trong những tạp chí tiếng Anh hàng đầu châu Á ra đời vào năm 1946 tuyên bố chính thức dừng xuất bản do lượng độc giả và doanh thu quảng cáo giảm, lại càng trầm trọng hơn dưới sự phát triển của phương tiện truyền thông trực tuyến.

“Quyết định ngừng xuất bản là một quyết định khó khăn được đưa ra sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng về triển vọng của tạp chí trong bối cảnh kinh doanh đầy thách thức” - ông Todd Larsen - Giám đốc điều hành tại Dow Jones Consumer Media Group - cơ quan chủ quản của FEER cho biết.

Trước đó, năm 2001, Asiaweek - tạp chí hằng tuần uy tín tại châu Á có trụ sở chính tại Hồng Kông đóng cửa sau 26 năm hoạt động do “thị trường quảng cáo suy thoái”, theo Norman Pearlstine - Tổng biên tập Time Inc - chủ sở hữu Asiaweek.

Thực tế, việc “biến mất” hay chuyển đổi kênh đưa tin của một loạt tờ báo, tạp chí không phải thu hẹp thông tin, ngược lại, trong thời đại công nghệ thông tin, mạng xã hội thúc đẩy sự bùng nổ, ra đời của một loạt kênh thông tin để độc giả tiếp cận. Bởi vậy, kênh nào đưa tin nhanh nhất, chính xác nhất, hay nhất, dễ tiếp cận nhất cũng là cách để thu hút doanh thu, phát triển bền vững hơn.