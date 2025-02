Kinh tế Chỉ số sản xuất ngành công nghiệp tháng 1/2025 tăng 5,3% so với cùng kỳ (QNO) - Theo thống kê của Sở Công Thương, chỉ số sản xuất ngành công nghiệp tháng 1/2025 giảm 4,3% so tháng trước nhưng tăng 5,3% so với cùng kỳ năm 2024.

Sản xuất công nghiệp tại Cụm công nghiệp Hà Lam - Chợ Được (Thăng Bình). Ảnh: QUANG VIỆT

Theo đó, ngành khai khoáng giảm 37,1% so với tháng trước, tăng 42,1% so với cùng kỳ năm 2024; công nghiệp chế biến, chế tạo giảm 0,3% so với tháng trước, tăng 6,3% so với cùng kỳ; ngành sản xuất và phân phối điện giảm 33,3% so với tháng trước, giảm 7% so với cùng kỳ; ngành cung cấp nước và xử lý rác thải giảm 0,9% so với tháng trước, tăng 2,7% so với cùng kỳ.

Ông Lê Vũ Thương - Giám đốc Sở Công Thương cho biết, nhiều sản phẩm công nghiệp có thế mạnh của Quảng Nam có sản lượng sản xuất trong tháng 1 tăng so với cùng kỳ gồm nước ngọt đạt gần 27 triệu lít (tăng 30,8%); vải dệt thoi từ sợi bông có tỷ trọng bông từ 85% trở lên đạt 208.000m2 (tăng 10,7%); quần áo nghề nghiệp đạt 96,4 nghìn cái (tăng 4,4%); vải mành dùng làm lốp đạt hơn 5.000.000m2 (tăng 19,7%); thùng, hộp bằng bìa cứng đạt hơn 2 triệu chiếc (tăng 3,5%)...

Tuy vậy, không ít sản phẩm sản xuất giảm so cùng kỳ như thức ăn cho thủy sản (giảm 40,2%); phi lê cá và các loại thịt cá khác tươi (giảm 50%); bộ com lê, quần áo đồng bộ, áo jacket, quần dài, quần yếm, quần soóc cho người lớn không dệt kim hoặc đan móc (giảm 11,4%); vỏ bào, dăm gỗ (giảm 29%); bao bì và túi bằng giấy (giảm 22,9%)...

Để thúc đẩy phát triển công nghiệp Quảng Nam, ông Lê Vũ Thương cho biết, ngành công thương tiếp tục hoàn thiện đề án hình thành và phát triển trung tâm công nghiệp chế biến sâu các sản phẩm từ silica trên địa bàn tỉnh; tham mưu UBND tỉnh đánh giá đề án thí điểm cơ chế khuyến khích hợp tác liên kết sản xuất theo cụm ngành công nghiệp phụ trợ và công nghiệp cơ khí tại Khu kinh tế mở Chu Lai; theo dõi đầu tư, tạo điều kiện phát triển các cụm công nghiệp toàn tỉnh…