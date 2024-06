An ninh trật tự Chiếm đoạt tiền thu hộ, một shipper bị bắt tạm giam (QNO) - T.P.H. (SN 1995, thị trấn Trà My, Bắc Trà My) bị bắt giam do chiếm đoạt tiền thu hộ của công ty trong quá trình làm shipper (người giao hàng).

T.P.H. (áo đen) bị tạm giam để điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Đại diện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bắc Trà My cho hay vừa bắt bị can để tạm giam đối với T.P.H. về tội “Tham ô tài sản” theo quy định tại Điều 353 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, ngày 15/4/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bắc Trà My tiếp nhận nguồn tin của Công ty TNHH MTV Chuyển phát nhanh Thuận Phong - chi nhánh Nghệ An về việc bị shipper chiếm đoạt tiền thu hộ.

Qua điều tra xác định, trong quá trình làm việc với vai trò shipper, T.P.H. lợi dụng sơ hở trong công tác quản lý của công ty đã dùng thủ đoạn “gối đầu” đơn hàng nhiều lần, chiếm đoạt tiền thu hộ của hơn 100 đơn hàng với giá trị khoảng 62 triệu đồng.

Vụ việc đang được điều tra, xử lý.