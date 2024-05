Bạn cần biết Chinh phục xứ sở Cờ Hoa cùng BLUESEA (PR) - BLUESEA là một trong những công ty du học dẫn đầu trong ngành, đặc biệt giàu kinh nghiệm trong việc hỗ trợ học sinh chuẩn bị hồ sơ du học Mỹ.

“Giấc mơ Mỹ” là điều mà nhiều học sinh quốc tế, trong đó có học sinh Việt Nam ấp ủ. Có rất nhiều lý do mà học sinh, sinh viên lựa chọn du học tại xứ sở cờ hoa, dù chi phí và điều kiện để du học Mỹ khá cao. Hãy cùng Du học Bluesea khám phá lộ trình du học Mỹ nhé!

Tại sao nhiều học sinh quốc tế lựa chọn du học tại Mỹ?

Nhiều báo cáo và nghiên cứu chỉ ra rằng số lượng du học sinh tại Mỹ tăng dần qua các năm và chưa có dấu hiệu chững lại. Trong năm học 2021-2022, tổng số du học sinh tại Mỹ đạt mức 948.519 người, tăng 4% so với năm trước đó (Theo báo cáo của Hiệp hội Du học quốc tế Mỹ (Institute of International Education). Con số “biết nói” này phần nào phản ánh khát khao du học Mỹ của học sinh, sinh viên toàn cầu, trong đó có Việt Nam. Việt Nam là một trong những quốc gia đóng góp nhiều du học sinh đến Mỹ, với hơn 20.000 sinh viên trong năm học 2021-2022. Cùng BLUESEA điểm qua những lý do mà du học sinh Việt Nam muốn theo học THPT, Đại học, sau Đại học tại Mỹ:

+ Chất lượng giáo dục hàng đầu thế giới

Lý do đầu tiên là bởi xứ sở cờ hoa có chất lượng giáo dục hàng đầu thế giới.

Có đến 7/10 trường Đại học tốt nhất thế giới nằm ở Hoa Kỳ có thể kể tên như: Đại học Harvard, Đại học Stanford, Đại học Princeton, đại học California và Đại học Yale, Viện Công nghệ Massachusetts và Viện Công nghệ California.

Mỹ là quốc gia có chất lượng giáo dục TOP đầu thế giới

+ Chương trình học đa dạng

Mỹ có chương trình học, ngành học đa dạng, mang đến sự lựa chọn phong phú cho các du học sinh. Cùng với đó là hơn 4.000 trường đại học và cao đẳng công lập và tư thục. Các trường đều có đội ngũ giảng viên đầu ngành, trình độ cao.

Bổ trợ cho việc dạy và học là hệ thống trang thiết bị, cơ sở vật chất hiện đại, ứng dụng công nghệ tiên tiến nhất. Các trường Đại học ở Mỹ sẵn sàng chi hàng tỉ đô la hằng năm để cập nhật công nghệ, giúp sinh viên tiếp cận với hệ thống giáo dục tiên tiến nhất.

+ Bằng cấp giá trị toàn cầu

Sinh viên cầm trong tay tấm bằng tốt nghiệp tại Mỹ sẽ có cho mình những lựa chọn nghề nghiệp sáng giá, cánh cổng sự nghiệp, định cư rộng mở.

+ Cơ hội việc làm tốt sau khi tốt nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp các trường Đại học, Cao đẳng ở Mỹ sẽ được cấp tấm bằng tốt nghiệp có giá trị, được công nhận trên toàn cầu.

Từ đây, cơ hội ứng tuyển vào các tập đoàn, công ty đa quốc gia lớn trên thế giới cực kỳ rộng mở. Nhiều sinh viên cũng có thể ở lại Mỹ làm việc sau khi tốt nghiệp với tương lai xán lạn.

+ Cơ hội rèn luyện, phát triển bản thân

Hợp chủng quốc Hoa Kỳ là quốc gia đa sắc tộc với nền văn hóa giao thoa cực đa dạng, sinh viên từ 200 quốc gia trên toàn cầu cũng tập trung đến Mỹ học tập, làm việc.

Sinh viên Việt Nam khi du học tại Mỹ sẽ có cơ hội trau dồi vốn sống, ngoại ngữ, mở rộng tầm nhìn và có những trải nghiệm sống đa dạng để kích thích tư duy thích ứng linh hoạt, sự tự tin, các kỹ năng mềm...

BLUESEA– Công ty tư vấn du học Mỹ hàng đầu tại Hà Nội

Có rất nhiều lý do bạn nên lựa chọn Bluesea cùng đồng hành để hiện thực hóa ước mơ du học Mỹ.

+ Uy tín lâu năm trong lĩnh vực tư vấn du học

Công ty tư vấn du học BLUESEA có hơn 10 năm hoạt động trong lĩnh vực tư vấn du học. Đây là điểm đến uy tín mà các bậc phụ huynh và học sinh tại Hà Nội hoặc nhiều thành phố lớn đang có nhu cầu tìm hiểu về du học nghĩ đến đầu tiên.

Du học BLUESEA tư vấn, hỗ trợ thủ tục, visa du học tại nhiều quốc gia có thể kể tên như Mỹ, Hà Lan, New Zealand, Úc, Canada, Anh, Nhật, Hàn Quốc… Đặc biệt, BLUESEA còn là đối tác lâu năm, đáng tin cậy của các trường tại Mỹ.

BLUESEA có trụ sở chính tại thành phố Hồ Chí Minh và các văn phòng tọa lạc ở trung tâm các thành phố lớn.

Du học BLUESEA đã chắp cánh thành công ước mơ du học Mỹ cho nhiều học sinh, sinh viên Việt Nam.

+ Tư vấn minh bạch, rõ ràng, dễ hiểu

Với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm và nhiệt tình, Du học BLUESEA đảm bảo tư vấn một cách rõ ràng, dễ hiểu, giúp quý phụ huynh và các em học sinh nắm bắt nhanh nhất quy trình, thủ tục, chi phí và các điều kiện nếu muốn du học Mỹ nói riêng, các quốc gia khác nói chung.

+ Khả năng xử lý hồ sơ nhanh chóng

Với phong cách làm việc chuyên nghiệp, chu đáo cùng đội ngũ nhân viên nhiều kinh nghiệm, Du học BLUESEA luôn có những phương án hỗ trợ kịp thời, nhanh chóng và phù hợp nhất cho quý phụ huynh và học sinh.

+ Hỗ trợ trước, trong và sau khi hoàn thành thủ tục du học

BLUESEA - tư vấn du học Mỹ tại Hà Nội hỗ trợ các du học sinh xuyên suốt quá trình trước, trong và sau khi du học. Ngoài ra, BLUESEA còn hỗ trợ tư vấn ngành học, chỗ ở, định hướng nghề nghiệp và cơ hội việc làm trong tương lai cho các du học sinh.

Du học Bluesea là đối tác lâu năm, tin cậy của các trường tại Mỹ

Người đại diện pháp luật: Bà Huỳnh Thị Trúc Phương

CEO Huỳnh Thị Trúc Phương tốt nghiệp Thạc sĩ Giáo dục chuyên ngành Lý luận và Phương pháp Giảng dạy Tiếng Anh (Master of Education in TESOL) tại Trường đại học Southern Queensland (USQ) – Úc. Sở hữu các chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học, CEO Huỳnh Thị Trúc Phương sẽ đồng hành cùng Du học BlueSea với sứ mệnh giúp học sinh, sinh viên Việt Nam hiện thực ước mơ du học và phát triển bản thân tại các quốc gia có chất lượng giáo dục hàng đầu thế giới.

