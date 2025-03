Chính trị Chính quyền Quảng Nam yêu cầu đẩy nhanh tiến độ tổng kiểm kê tài sản UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu ngành chức năng và địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện tổng kiểm kê tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý.

Cụ thể, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý đẩy nhanh tiến độ cập nhật dữ liệu lên phần mềm Tổng kiểm kê tài sản công và thực hiện gửi báo cáo kết quả tổng kiểm kê trên phần mềm Tổng kiểm kê đến cơ quan quản lý cấp trên, kèm theo các hồ sơ giấy, hoàn thành trước 31/3/2025.

Cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp (đơn vị tổng hợp) tiến hành kiểm tra tính logic của báo cáo do các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý gửi và thực hiện duyệt báo cáo trên phần mềm Tổng kiểm kê tài sản công nếu số liệu trên phần mềm đảm bảo đầy đủ, khớp đúng với báo cáo giấy do đơn vị kiểm kê gửi đến/hoặc từ chối báo cáo nếu các chỉ tiêu báo cáo chưa đảm bảo tính logic và số liệu không khớp đúng với báo cáo giấy, đồng thời nêu rõ lý do từ chối.

Ngay sau khi tất cả các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý đã hoàn thành tổng kiểm kê thì lập báo cáo tổng hợp theo từng nhóm loại tài sản và gửi báo cáo về Sở Tài chính đối với tài sản tại cơ quan, đơn vị và gửi báo cáo về các sở quản lý ngành, lĩnh vực đối với tài sản kết cấu hạ tầng, hoàn thành trước 15/4/2025.

UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố giao phòng tài chính - kế hoạch và các phòng, ban có liên quan rà soát các loại tài sản thuộc phạm vi kiểm kê để thực hiện kiểm kê, tránh bỏ sót, trong đó đặc biệt lưu ý kiểm kê đầy đủ các loại tài sản kết cấu hạ tầng, kiểm tra trực tiếp việc thực hiện kiểm kê của đơn vị thuộc phạm vi quản lý. Chịu trách nhiệm đối với kết quả, tiến độ kiểm kê của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý, gửi báo cáo kết quả trước ngày 15/4/2025.

Ngay trong quá trình kiểm kê, nếu phát hiện tài sản không sử dụng, sử dụng không đúng mục đích, sử dụng không hiệu quả thì phải kịp thời xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền để xử lý, không chờ đến khi kết thúc tổng kiểm kê, bảo đảm tài sản công được sử dụng đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả...