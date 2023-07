6 tháng đầu năm 2023, giá trị sản xuất thương mại – dịch vụ của Phú Ninh đạt 1.838,2 tỷ đồng

(QNO) - Kỳ họp thứ 10, HĐND huyện Phú Ninh (khóa XII) vừa bế mạc và thông qua 13 nghị quyết. Trong đó, đáng chú ý, lần đầu tiên HĐND huyện Phú Ninh ban hành Nghị quyết về hỗ trợ xây dựng tuyến đường mẫu gắn với xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2023 – 2025 trên địa bàn huyện.

Đại biểu thảo luận tại Kỳ họp thứ 10, HĐND huyện Phú Ninh. Ảnh: N.Đ

Trong 6 tháng đầu năm, tổng giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện Phú Ninh đạt 1.577 tỷ đồng, bằng 45,67% so với kế hoạch, tăng 10,05% so với cùng kỳ năm 2022. Giá trị sản xuất thương mại – dịch vụ đạt 1.838,2 tỷ đồng, bằng 50,36% so với kế hoạch, tăng 16,32% so với cùng kỳ năm 2022.

Tổng giá trị sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp 6 tháng đầu năm đạt hơn 827,8 tỷ đồng, bằng 64,26% kế hoạch. Tổng thu ngân sách trên địa bàn thực hiện đạt hơn 60,3 tỷ đồng, bằng 52% kế hoạch tỉnh giao và 41% kế hoạch huyện giao (bằng 75% so với cùng kỳ năm 2022).

Các lĩnh vực văn hoá, giáo dục, an sinh xã hội có chuyển biến rõ nét. Nổi bật là địa phương luôn quan tâm thực hiện chính sách người có công, phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng, các đối tượng xã hội; xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo; giới thiệu và giải quyết việc làm cho người lao động...

Kỳ họp thứ 10, HĐND huyện Phú Ninh (khóa XII) đã thông qua 13 nghị quyết.