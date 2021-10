9 tháng, khởi tố mới 4 vụ/10 bị can về tội tham nhũng

(QNO) - Sáng nay 4.10, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban công tác nội chính và phòng chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2021 dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh.

Quang cảnh hội nghị sáng nay 4.10. Ảnh: N.Đ

Báo cáo tại hội nghị, Ban Nội chính Tỉnh ủy cho biết, 9 tháng qua, các cơ quan điều tra của lực lượng công an đã thụ lý điều tra 11 vụ/19 bị can phạm tội về tham nhũng. Trong đó, kỳ trước chuyển sang 7 vụ/9 bị can, khởi tố mới 4 vụ/10 bị can; kết thúc điều tra 8 vụ/13 bị can, đang tiếp tục điều tra 3 vụ/6 bị can.

Viện Kiểm sát nhân dân thụ lý 9 vụ/16 bị can, đã giải quyết 8 vụ/15 bị can, hiện còn 1 vụ/1 bị can đang giải quyết. Tòa án nhân dân hai cấp thụ lý 7 vụ/16 bị cáo, đã xét xử 4 vụ/10 bị cáo, còn lại 3 vụ/6 bị cáo đang giải quyết.

Liên quan về giải quyết vụ án gian lận bảo hiểm y tế, Ban Nội chính Tỉnh ủy cho biết cơ quan điều tra Công an tỉnh đã có văn bản trao đổi với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh để thống nhất quan điểm khởi tố bổ sung vụ án, có biện pháp quản lý các đối tượng liên quan.

Theo ông Mai Văn Tám - Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, công tác tự kiểm tra phát hiện, xử lý tham nhũng còn hạn chế. Tỷ lệ thu hồi tiền, tài sản các vụ án tham nhũng, kinh tế đạt thấp (án tham nhũng mới thu hơn 1 tỷ đồng/40,5 tỷ đồng; án hình sự về kinh tế thu hơn 6,4 tỷ đồng/32 tỷ đồng).