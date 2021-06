Bắc Trà My sẵn sàng cho ngày bầu cử

(QNO) - Những ngày này, trên khắp các thôn, nóc xa xôi của huyện miền núi Bắc Trà My, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đang được gấp rút triển khai. Đồng bào vùng cao Bắc Trà My háo hức chờ ngày tham gia bầu cử.

Cử tri huyện Bắc Trà My tranh thủ thời gian tìm hiểu các ứng cử viên. Ảnh: T.V

Ông Nguyễn Thanh Trung (thôn 2, xã Trà Ka) sắp xếp thời gian sau giờ lên rẫy, đến nhà sinh hoạt cộng đồng thôn để xem lại danh sách cử tri cho gia đình mình. Tại đây, cán bộ quân dân chính thôn 2 đã hướng dẫn thêm cho ông các thông tin về ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp. Ông Trung phấn khởi nói: “Gia đình tôi có 4 cử tri được tham gia bỏ phiếu. Qua các đợt tiếp xúc cử tri tôi thấy các ứng cử viên được giới thiệu lần này đều có đủ khả năng để đại diện cho đồng bào nhân dân chúng tôi”.

Để đảm bảo công tác bầu cử tại các thôn, nóc xa xôi, lãnh đạo huyện Bắc Trà My đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử. Tại làng Tắk Ót (xã Trà Ka), lãnh đạo huyện Bắc Trà My đã kiểm tra cơ sở vật chất, việc sắp xếp các điểm bỏ phiếu tại nhà sinh hoạt cộng đồng thôn, đồng thời đôn đốc cán bộ thôn tăng cường kiểm tra, hướng dẫn cử tri tham gia thực hiện quyền bầu cử. Lãnh đạo huyện Bắc Trà My lưu ý các tổ bầu cử phải bố trí nhân viên y tế đo thân nhiệt cho cử tri, đề nghị cử tri rửa tay sát khuẩn, đeo khẩu trang; hướng dẫn cử tri không tập trung đông tại một khu vực, vào cùng một thời điểm để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Bà Nguyễn Thị Tuyết Thanh - Bí thư Huyện ủy Bắc Trà My cho biết: “Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị trên địa bàn huyện cơ bản hoàn tất. Toàn huyện Bắc Trà My có 46 thôn, tổ với 62 khu vực bỏ phiếu. Các đội tuyên truyền lưu động của huyện đã xuống tận thôn, nóc để tuyên truyền về công tác bầu cử. Các ngành, hội đoàn thể huyện còn tham gia tuyên truyền bằng tiếng của đồng bào dân tộc thiểu số về cuộc bầu cử lần này”.