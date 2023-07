Bắc Trà My tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm tái lập huyện

(QNO) - Sáng nay 5/7, Huyện ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bắc Trà My long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm tái lập huyện (20/6/2003 - 20/6/2023).

Bí thư Huyện ủy Bắc Trà My - Nguyễn Thị Tuyết Thanh ôn lại quá trình hình thành và phát triển của huyện qua các thời kỳ. Ảnh: Q.L

Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Lê Trí Thanh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Xuân Vinh - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Mạnh Hà - Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; Huỳnh Thị Thùy Dung - Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy cùng lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh, lãnh đạo huyện Bắc Trà My qua các thời kỳ, các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, cán bộ lão thành cách mạng tiêu biểu của huyện.

Bắc Trà My - mảnh đất “cao sơn ngọc quế”, nơi có đỉnh Hòn Bà cao vút, có dòng sông Tranh trong xanh, hiền hòa, có quần thể Khu di tích lịch sử Trung Trung Bộ Nước Oa - căn cứ địa cách mạng vang bóng một thời của Khu 5; có nét văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc Kinh, Ca Dong, Co, Mơ Nông, Xê Đăng…

Đại biểu dự lễ kỷ niệm. Ảnh: Q.L

Mặc dù trải qua nhiều lần chia tách, sáp nhập và thay đổi tên gọi, nhưng Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân huyện Bắc Trà My vẫn một lòng đoàn kết, thống nhất để thực hiện các nhiệm vụ chính trị theo từng thời kỳ lịch sử cách mạng. Mỗi lần chia tách, sáp nhập và thay đổi tên gọi đều đánh dấu một bước chuyển mới của lịch sử, tô thắm thêm truyền thống của quê hương Bắc Trà My anh hùng.

Lần chia tách thứ bảy, theo Nghị định số 72 ngày 20/6/2003 của Chính phủ đã chia huyện Trà My thành hai đơn vị hành chính mới là huyện Nam Trà My và huyện Bắc Trà My.

Trung tâm huyện Bắc Trà My hôm nay. Ảnh: L.Q

Sau 20 năm tái lập, nền kinh tế của huyện phát triển tương đối toàn diện trên tất cả lĩnh vực. So với năm 2003, cơ cấu kinh tế định hướng đúng mục tiêu, giảm dần cơ cấu về nông - lâm nghiệp, tăng dần về công nghiệp, thương mại, dịch vụ. Giá trị sản xuất các ngành kinh tế tăng trưởng khá, nhất là công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng ước đạt hơn 287,3 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm 16,2%; thương mại, dịch vụ đạt hơn 428,4 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm ước đạt hơn 14,96%.

Thu nhập bình quân đầu người hơn 24 triệu đồng/năm. Văn hóa - xã hội có bước phát triển vượt bậc, các đề án về phát triển du dịch, phát huy, bảo tồn bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số được thực hiện, có tính khả thi cao. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Đời sống người dân Bắc Trà My ngày càng phát triển. Ảnh: Q.L

Đến nay, Bắc Trà My có 3/12 xã đạt chuẩn nông thôn mới, các xã còn lại bình quân đạt 14 tiêu chí. Đây cũng là địa phương miền núi của tỉnh tiên phong trong hoạt động khởi nghiệp sáng tạo thông qua phối hợp tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư, ra mắt Câu lạc bộ Khởi nghiệp sáng tạo. Toàn huyện có 71 doanh nghiệp, hợp tác xã đang hoạt động. Đến cuối năm 2022 có 14 sản phẩm OCOP của 14 chủ thể được UBND tỉnh công nhận đạt 3 - 4 sao.

Bắc Trà My có 41 đơn vị trường học. Tỷ lệ huy động học sinh ra lớp hằng năm đạt hơn 99%. Có 8 trường học đạt chuẩn quốc gia.

Thời gian qua, Bắc Trà My chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, nâng cao chất lượng đảng viên. Công tác quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được quan tâm đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đội ngũ đảng viên ngày càng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng. Sau khi tái lập, toàn huyện chỉ có 943 đảng viên, đến nay có 50 tổ chức cơ sở đảng với hơn 2.600 đảng viên.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh ghi nhận sự phát triển của Bắc Trà My sau nhiều lần chia tách, sáp nhập. Bắc Trà My hôm nay đã có những phát triển vượt bậc, tạo nên diện mạo nông thôn, miền núi ngày càng khang trang, hiện đại, đời sống nhân dân phát triển.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Q.L

Thời gian tới dự báo sẽ có nhiều cơ hội nhưng cũng không ít thách thức, vì vậy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh yêu cầu huyện Bắc Trà My quan tâm thực hiện nhiều nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, chú trọng phát triển địa phương theo hướng liên kết vùng; phát triển kinh tế nâng cao đời sống, thu nhập cho người dân; phát triển dược liệu gắn với bảo vệ rừng, đặc biệt là cây quế với nhiều sản phẩm đặc trưng của Bắc Trà My.

Tập trung thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, hướng đến năm 2025 Bắc Trà My trở thành huyện thoát nghèo bền vững của tỉnh. Cạnh đó, chú trọng đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tin tưởng Bắc Trà My sẽ tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, anh hùng cách mạng, tinh thần đoàn kết của quê hương, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp để xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.