Bàn hướng xây dựng và phát triển thành phố di sản Hội An

(QNO) - Sáng nay 6.9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị chuyên đề để bàn một số nội dung theo Chương trình công tác năm 2022 của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XXII). Các đồng chí Phan Việt Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Văn Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Lê Trí Thanh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường phát biểu tại hội nghị chuyên đề sáng nay 6.9. Ảnh: Đ.T

Theo chương trình, hội nghị tập trung bàn 3 nội dung: dự thảo Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển TP.Hội An trở thành thành phố sinh thái - văn hóa - du lịch; sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 14 ngày 19.7.2017 của Ban Bí thư (khóa XII) về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng; tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 22 ngày 14.11.2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Đ.T

Thảo luận theo gợi ý của chủ trì hội nghị, đối với dự thảo Nghị quyết về xây dựng và phát triển TP.Hội An trở thành thành phố sinh thái - văn hóa - du lịch, nhiều ý kiến đều thống nhất cho rằng cần thiết phải ban hành nghị quyết về xây dựng và phát triển TP.Hội An với định hướng bảo tồn và phát huy các giá trị về văn hóa, con người địa phương. Hội An phải giữ cho được hồn cốt của mình đó là quan điểm xuyên suốt đặt ra, và phải thực hiện cho được chứ không chỉ đơn thuần nằm ở mục tiêu. Người dân bản địa phải được thụ hưởng thành tựu phát triển của Hội An.

[VIDEO] - Quang cảnh hội nghị chuyên đề sáng nay 6.9:

Các ý kiến cũng cho rằng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cần trình dự thảo nghị quyết này ra Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xem xét thảo luận, thống nhất ban hành nghị quyết để xứng tầm với một thành phố văn hóa, di sản thế giới với những yếu tố hết sức đặc thù như Hội An.

Trong đó, yếu tố văn hóa phải được nhấn mạnh, bảo tồn tốt rồi mới đề cập đến khai thác phát triển du lịch. Cách làm của Hội An phải khác, tạo ra nét riêng, nhưng không được mất bản sắc, có giải pháp giải quyết tốt các thách thức, thích ứng với các biến động đặt ra…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân trình bày dự thảo Nghị quyết xây dựng và phát triển Hội An trở thành thành phố sinh thái - văn hóa - du lịch. Ảnh: Đ.T

Theo dự thảo nghị quyết do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân trình bày, quan điểm xây dựng và phát triển Hội An trở thành thành phố sinh thái - văn hóa - du lịch bền vững trên nền tảng tổng hòa các yếu tố: kinh tế bền vững, môi trường bền vững, xã hội bền vững. Trong đó, hạt nhân là văn hóa, con người và những giá trị nhân văn, đề cao tính gắn kết cộng đồng, vai trò, trách nhiệm chủ thể của người dân trong quá trình phát triển thành phố.

Mục tiêu dự thảo nghị quyết đặt ra đến năm 2025 xây dựng TP.Hội An có những tiêu chí tương đương của đô thị loại II: trung tâm kinh tế - xã hội lớn của tỉnh; đạt mức dân số tối thiểu là 200.000 người; mật độ dân số tối thiểu là 1.800 người/km2; tối thiểu 65% lao động phi nông nghiệp; đáp ứng tốt hệ thống cảnh quan, đô thị và hạ tầng kỹ thuật.

Cơ bản hoàn thành xây dựng đô thị thông minh kết nối đồng bộ với vùng đô thị thông minh của tỉnh và mạng lưới đô thị thông minh của cả nước, tham gia mạng lưới thành phố sáng tạo toàn cầu (trình hồ sơ năm 2023).

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Lan góp ý vào dự thảo nghị quyết. Ảnh: Đ.T

Đến năm 2030, xây dựng và phát triển TP.Hội An có tính chất là đô thị chuyên ngành cấp quốc gia, mang tính đặc thù về di sản văn hóa, sinh thái, cảnh quan và môi trường, hiện đại và có bản sắc riêng. Trong đó, di sản văn hóa thế giới - Đô thị cổ Hội An và Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm là hạt nhân lan tỏa để kiên trì thực hiện định hướng xây dựng thành phố sinh thái - văn hóa - du lịch.



Xây dựng TP.Hội An giữ vai trò là vùng động lực phát triển về du lịch của tỉnh, trung tâm du lịch của cả nước và mang tầm quốc tế.