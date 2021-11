Ban Nội chính Tỉnh ủy đưa vào kế hoạch giám sát việc triển khai các dự án của chủ đầu tư Bách Đạt An

Ông Nguyễn Mạnh Hà - Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy cho biết như vậy khi thừa ủy quyền của Thường trực Tỉnh ủy chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 11.2021 của Thường trực Tỉnh ủy vào ngày 15.11.

Quang cảnh hội nghị tiếp dân ngày 15.11.

Kết nối trực tuyến với điểm cầu UBND thị xã Điện Bàn, ông Nguyễn Mạnh Hà tiếp, nghe đại diện người mua đất nền của chủ đầu tư Công ty CP Bách Đạt An phản ánh: Dự án Bách Đạt 1 được UBND tỉnh giao 5,7ha đất tại Quyết định số 231 ngày 22.1.2021. Tuy nhiên chủ đầu tư không tiếp tục thi công, vì lý do không có đường vận chuyển vật liệu vào thi công.

Theo đó, đại diện người mua đất đề nghị Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo ngành chức năng phối hợp giải quyết để chủ đầu tư thi công hoàn thành đối với diện tích được UBND tỉnh giao để sớm đủ điều kiện ra “sổ đỏ” bàn giao cho người mua đất.

Chủ trì buổi tiếp dân tại điểm cầu UBND thị xã Điện Bàn, ông Nguyễn Xuân Hà – Phó Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn cho biết, dự án Bách Đạt 1 được UBND tỉnh giao 5,7ha đất (giai đoạn 1), đến nay vẫn còn vướng 5 hộ chưa thống nhất nhận tiền bồi thường.

Tuyến đường dẫn thuộc một doanh nghiệp khác đang được thi công rải đá cấp phối nên không cho chủ đầu tư Bách Đạt An mượn vận chuyển vật liệu thi công. Còn tuyến đường thứ hai của khối phố Hà Dừa (phường Điện Ngọc) nhỏ hẹp nên nhân dân không cho chủ đầu tư mượn đi lại. Một tuyến đường khác nằm trong điều chỉnh quy hoạch nhưng chưa có kế hoạch vốn và chưa có chủ trương đầu tư.

UBND thị xã Điện Bàn có văn bản giao ngành chuyên môn làm việc giữa hai doanh nghiệp nhưng vẫn chưa thống nhất, do đó chủ đầu tư Bách Đạt An chưa thể tiếp tục thi công. “Điện Bàn cố gắng làm việc giữa các bên liên quan để sớm có tuyến đường tạm để chủ đầu tư Bách Đạt An thi công phần diện tích đã được UBND tỉnh giao” – ông Hà nói.

Trao đổi với đại diện người mua đất, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hà cho biết, các dự án mua bán đất nền của chủ đầu tư Bách Đạt An liên quan đến quyền lợi của người dân, ảnh hưởng đến an ninh chính trị trên địa bản tỉnh. Ban Nội chính Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy đưa vụ việc này vào diện theo dõi.

Qua theo dõi, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục có chỉ đạo cho UBND tỉnh, các sở, ngành và thị xã Điện Bàn tập trung giải quyết những vấn đề vướng mắc hiện nay của các dự án của chủ đầu tư Bách Đạt An.

Vừa qua, UBND tỉnh đã giao Thanh tra tỉnh tiến hành thanh tra các dự án của Bách Đạt An, để xem xét lại quy trình thực hiện của dự án. Sau thanh tra, đến nay, UBND tỉnh đã tiến hành công bố, ra quyết định kết luận về thanh tra liên quan đến các dự án của Bách Đạt An. Trong đó, có vấn đề về thực hiện quy trình thu hồi đất chưa đúng theo quy định.

Trên cơ sở kết luận thanh tra, sẽ tiến hành kiểm điểm đối với các tổ chức, cá nhân trong công tác quản lý nhà nước. Bước tiếp theo, sắp tới đây, UBND tỉnh thành lập tổ tham mưu để cùng làm việc với chủ đầu tư về các vấn đề liên quan; từ đó, báo cáo UBND tỉnh có chủ trương điều chỉnh, bổ sung khắc phục các sai sót trong quá trình thực hiện công tác thu hồi đất của dự án. Tinh thần là đẩy nhanh tiến độ để sớm bàn giao đất nền cho người dân.

“Ban Nội chính Tỉnh ủy tiếp tục theo dõi và đưa vào chương trình, kế hoạch giám sát năm 2022 đối với Điện Bàn liên quan đến việc triển khai các dự án của Bách Đạt An và việc khắc phục các tồn tại, hạn chế liên quan” – Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hà nói.