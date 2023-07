Ban Nội chính Tỉnh ủy phát huy tốt hơn nữa vai trò trung tâm gắn kết các cơ quan khối nội chính

(QNO) - Đó là yêu cầu của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường tại buổi gặp mặt kỷ niệm 10 năm thành lập Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Nam (1/7/2013 - 1/7/2023) vào sáng nay 1/7.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường phát biểu tại buổi gặp mặt kỷ niệm 10 năm thành lập Ban Nội chính Tỉnh ủy. Ảnh: N.Đ

Dự buổi gặp mặt còn có các đồng chí: Lê Văn Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Lê Trí Thanh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và cán bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy qua các thời kỳ.

Trình bày diễn văn tại buổi gặp mặt, ông Mai Văn Tám - Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy nêu rõ: Từ khi thành lập đến nay, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tích cực, chủ động nghiên cứu, tham mưu, đề xuất Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và triển khai các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định của Đảng, Nhà nước về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC), cải cách tư pháp. Cùng với đó là công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng có liên quan.

Trong đó, Ban Nội chính Tỉnh ủy tập trung tham mưu, nghiên cứu, đề xuất Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành hơn 550 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về công tác nội chính, PCTNTC và cải cách tư pháp. Tiếp nhận, nghiên cứu tham mưu xử lý hơn 3.000 đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân do Thường trực Tỉnh ủy và công dân gửi đến.

Chủ động nắm bắt tình hình, Ban Nội chính Tỉnh ủy phối hợp các cơ quan nội chính tỉnh, các ngành, địa phương tham mưu, đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy cho chủ trương, định hướng xử lý, giải quyết dứt điểm 31 vụ việc, vụ án nghiêm trọng, phức tạp, kéo dài, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm thuộc diện theo dõi, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo PCTNTC tỉnh.



Quang cảnh buổi gặp mặt kỷ niệm. Ảnh: N.Đ

Trong 10 năm qua, Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp tiến hành 14 cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề đối với 31 cấp ủy, tổ chức đảng và 42 người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chỉ thị, nghị quyết về công tác nội chính, PCTNTC. Tiến hành kiểm tra, rà soát 1.419 kết luận thanh tra kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước theo chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và theo chức năng, nhiệm vụ của Ban.

“Qua công tác kiểm tra, giám sát đã chỉ rõ những mặt đạt được và hạn chế, thiếu sót, yêu cầu các đơn vị chấn chỉnh, rút kinh nghiệm để tiếp tục thực hiện có hiệu quả hơn trong giai đoạn tiếp theo. Đặc biệt, qua kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội đã kiến nghị chuyển 1 vụ việc có dấu hiệu tội phạm về kinh tế sang cơ quan điều tra và vụ việc đã được khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can theo quy định của pháp luật” - ông Tám cho biết.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường khẳng định, sự ra đời của ngành Nội chính là hết sức đúng đắn, cần thiết và phù hợp với thực tiễn. Trong 10 năm qua, với vị trí, vai trò là cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng về lĩnh vực nội chính, PCTNTC và cải cách tư pháp, ngành Nội chính Đảng được ví như “tai mắt” của Đảng trên lĩnh vực nội chính, PCTNTC, kiểm soát quyền lực và cải cách tư pháp.

Những kết quả đạt được trong công tác tham mưu của Ban Nội chính Tỉnh ủy đã góp phần giúp công tác nội chính Đảng có chuyển biến mạnh mẽ và được triển khai đồng bộ, quyết liệt. Nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, cán bộ, đảng viên, nhân dân về công tác nội chính và PCTNTC ngày càng được nâng cao, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước đối với công tác nội chính, PCTNTC, cải cách tư pháp, tiếp dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo ngày càng được củng cố.

[VIDEO] - Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường phát biểu tại buổi gặp mặt:

Your browser does not support the video tag.

Gợi ý 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm đối với ngành Nội chính Đảng của tỉnh trong thời gian tới, theo đồng chí Phan Việt Cường, Ban Nội chính Tỉnh ủy phải duy trì và phát huy tốt hơn nữa vai trò là trung tâm gắn kết các cơ quan khối nội chính tỉnh; tạo ra sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng, thường xuyên, kịp thời, hiệu quả giữa các cơ quan khối nội chính và cơ quan chức năng liên quan.

“Đặc biệt, tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin về tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, nhất là những vụ án, vụ việc nổi cộm gây bức xúc trong nhân dân, khiếu kiện đông người, phức tạp, kéo dài… Từ đó, kịp thời tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo nhằm giữ vững ổn định an ninh chính trị” - Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường nhấn mạnh.