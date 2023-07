Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường dự hội nghị thường kỳ của Đảng ủy xã Tam Thăng

(QNO) - Thực hiện Kế hoạch số 279 ngày 2/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Tỉnh ủy viên tham dự sinh hoạt chi bộ thôn, tổ dân phố, ban chấp hành đảng bộ cơ sở, sáng nay 28/7, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường đến dự hội nghị thường kỳ tháng 7/2023 của Đảng ủy xã Tam Thăng (TP.Tam Kỳ).

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường phát biểu tại hội nghị thường kỳ của Đảng ủy xã Tam Thăng. Ảnh: V.A

Cùng dự có đồng chí Trần Nam Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.Tam Kỳ và đại diện Văn phòng Tỉnh ủy.

Theo báo cáo, tháng 7/2023, Đảng ủy xã Tam Thăng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị đạt nhiều kết quả trên nhiều lĩnh vực. Đảng ủy chỉ đạo sản xuất vụ hè thu đảm bảo lịch thời vụ, diện tích đã sản xuất đến nay đạt 290ha; chỉ đạo công tác xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, thôn nông thôn mới kiểu mẫu.

Đảng ủy chỉ đạo thực hiện tốt công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức và công dân; phối hợp giải quyết đơn thư, vướng mắc phát sinh trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư, đất đai trên địa bàn xã.

Đồng thời chỉ đạo công tác quản lý điều hành ngân sách đảm bảo theo dự toán được duyệt; triển khai kế hoạch thu ngân sách và các quỹ vận động ở các thôn phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu giao.

Các đồng chí lãnh đạo xã Tam Thăng phát biểu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: V.A

Tổng thu ngân sách xã trong 7 tháng đầu năm đạt hơn 17,3 tỷ đồng (đạt 151% dự toán HĐND xã giao); trong đó, thu ngân sách tháng 7 gần 2 tỷ đồng. Các khoản thu vận động như Quỹ phòng chống thiên tai, trẻ em, đền ơn đáp nghĩa, phí môi trường được thực hiện tốt. Tổng chi ngân sách xã ước đến cuối tháng 7 đạt hơn 7 tỷ đồng (đạt hơn 61% kế hoạch).

Đảng ủy xã Tam Thăng chỉ đạo tổ chức thành công Tuần du lịch trải nghiệm Bãi Sậy - Sông Đầm và địa đạo Kỳ Anh với hơn 1.200 lượt khách đến tham quan; chỉ đạo các lực lượng tập trung tuần tra, kiểm soát tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là phát huy tốt hoạt động của tổ tự quản “5 trong 1” ở các thôn...

Quảng cảnh hội nghị. Ảnh: V.A

Trong tháng 7, Công an xã Tam Thăng đã triệt phá băng nhóm và bắt giữ 3 đối tượng mang theo hung khí, ma túy; xử phạt vi phạm hành chính 4 đối tượng tàng trữ hung khí nguy hiểm với số tiền 16 triệu đồng... Thực hiện đảm bảo cài đặt ứng dụng VNeID mức độ 2 cho nhân dân với hơn 1.500 trường hợp.

Tại hội nghị, các đồng chí lãnh đạo xã Tam Thăng tích cực đóng góp ý kiến, báo cáo kết quả thực hiện một số nhiệm vụ được giao; đồng thời kiến nghị các vấn đề khó khăn, vướng mắc trên nhiều lĩnh vực.

Trong đó, một số ý kiến đề nghị thành phố quan tâm đầu tư xây dựng trụ sở mới, xây dựng vỉa hè tại trục đường chính dẫn vào UBND xã; đầu tư một số nhà văn hóa thôn đã xuống cấp; đề nghị cấp trên nghiên cứu phương án chuyển dòng nước thải khu công nghiệp khỏi sông Đầm...

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường hỏi thăm tình hình hoạt động, cơ sở vật chất của Tổ tự quản “5 trong 1” thôn Kim Đới. Ảnh: V.A

Phát biểu tại hội nghị sinh hoạt Đảng ủy xã Tam Thăng tháng 7, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị tháng 7 cũng như 7 tháng đầu năm 2023 đạt nhiều kết quả.

Đồng chí Phan Việt Cường cũng thông tin với các đồng chí dự hội nghị về tình hình chung của thế giới, trong nước và kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh 7 tháng đầu năm.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường nói chuyện với các thành viên Tổ tự quản “5 trong 1” thôn Kim Đới. Ảnh: V.A

Trong bối cảnh nhiều khó khăn, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường đề nghị Đảng ủy xã Tam Thăng bám sát các chỉ tiêu đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện; chú ý tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên.

Đồng thời quan tâm chăm lo an sinh xã hội, người có công cách mạng. Chỉ đạo tuần tra, kiểm soát đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; nhất là khi doanh nghiệp khó khăn, số lao động bị cắt giảm việc làm về địa phương đông sẽ gây ra nhiều hệ lụy...