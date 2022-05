Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường tặng quà cho thiếu nhi khó khăn tại Bắc Trà My

(QNO) - Nhân Ngày quốc tế thiếu nhi (1.6) và Tháng hành đồng vì trẻ em năm 2022, chiều nay 30.5, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường đến thăm, tặng quà cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại xã Trà Giác (huyện Bắc Trà My).

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường phát biểu tại chương trình. Ảnh: H.Q

Tại đây, đồng chí Phan Việt Cường ân cần thăm hỏi, chúc mừng Ngày quốc tế thiếu nhi đến các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, mong muốn các em tiếp tục vượt qua khó khăn, chăm ngoan học giỏi.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tận tay trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: H.Q

Đồng chí Phan Việt Cường yêu cầu, cấp ủy, chính quyền huyện Bắc Trà My quan tâm, chăm lo và tạo điều kiện tốt nhất để trẻ em phát triển, không để xảy ra tình trạng học sinh trên địa bàn huyện Bắc Trà My bỏ học do hoàn cảnh khó khăn, đầu tư việc dạy bơi, học bơi cho trẻ.

Đồng thời mong muốn các thầy cô giáo đang công tác trên địa bàn huyện Bắc Trà My tiếp tục chăm sóc, truyền đạt kiến thức để các em từng bước trưởng thành, phụ huynh tạo điều kiện tốt nhất để các em ăn, ở, học hành đến nơi, đến chốn.

Những suất quà nhỏ nhưng mang niềm vui lớn cho trẻ em vùng núi Trà Giác. Ảnh: H.Q

Dịp này, đồng chí Phan Việt Cường trao 100 suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Trà Giác.

[VIDEO] - Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường trao quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại xã Trà Giác

Your browser does not support the video tag.