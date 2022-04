Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường thăm, chúc Tết cổ truyền Bunpimay tại tỉnh Sê Kông, Lào

(QNO) - Nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay của nhân dân các bộ tộc Lào, chiều 11.4, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường dẫn đầu đoàn công tác tỉnh Quảng Nam đến thăm và chúc tết Tỉnh ủy - HĐND - Ủy ban Chính quyền, Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Sê Kông.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường (bìa phải) tặng quà chúc tết tỉnh Sê Kông. Ảnh: TRÍ QUANG

Cùng đi có Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Xuân Ca, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phan Thái Bình. Đồng chí Lếch-lay Sỉ-vi-lay - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Sê Kông tiếp và làm việc với đoàn.

Trong không khí phấn khởi của Tết cổ truyền Bunpimay, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường dành những lời chúc tốt đẹp nhất đến nhân dân và chính quyền của tỉnh Sê Kông; chúc tỉnh Sê Kông nói riêng và nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào nói chung ngày càng phát triển thịnh vượng.

Thông tin tại buổi gặp mặt, đồng chí Phan Việt Cường cho biết, dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 song năm 2021, Quảng Nam vẫn đạt được nhiều thành tựu nổi bật. Tổng thu ngân sách nhà nước hơn 23.000 tỷ đồng, đạt 122,85% so với dự toán. Tổng kim ngạch hàng hóa xuất nhập khẩu đạt 3,5 tỷ USD, tăng 25,3% so với cùng kỳ. Kinh tế - xã hội vùng nông thôn, miền núi, chương trình nông thôn mới, giảm nghèo đạt được một số kết quả nhất định.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường trao bảng tượng trưng hỗ trợ tỉnh Sê Kông xây dựng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật với mức đầu tư gần 20 tỷ đồng. Ảnh: TRÍ QUANG

Đáp lại lời chúc tốt đẹp của lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, đồng chí Lếch-lay Sỉ-vi-lay - Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Sê Kông cảm ơn tấm lòng, sự quan tâm đặc biệt của Quảng Nam dành cho Sê Kông; đồng thời mong muốn mối quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt giữa Lào - Việt Nam và 2 địa phương Sê Kông - Quảng Nam ngày càng đi lên.

Nhân dịp đón Tết cổ truyền Bunpimay, đoàn công tác tỉnh Quảng Nam trao tặng nhiều phần quà đến lãnh đạo tỉnh Sê Kông. Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường cũng trao bảng tượng trưng hỗ trợ Sê Kông xây dựng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật với tổng mức đầu tư gần 20 tỷ đồng. Công trình dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng trước năm 2025.

* Nhân chuyến công tác tại Sê Kông, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường cùng đoàn công tác đến thăm, chúc tết gia đình các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh Sê Kông.

Đoàn công tác đến thăm, chúc tết gia đình các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh Sê Kông. Ảnh: TRÍ QUANG

Đồng chí Phan Việt Cường ghi nhận sự đóng góp tích cực của các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh Sê Kông trong việc xây dựng mối quan hệ đoàn kết giữa Quảng Nam - Sê Kông nói riêng và Việt Nam - Lào nói chung; đồng thời mong muốn các đồng chí tiếp tục phát huy uy tín, tạo cầu nối để vun đắp, tăng cường mối quan hệ hữu nghị Việt - Lào.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường tặng quà nguyên lãnh đạo tỉnh Sê Kông. Ảnh: TRÍ QUANG

Trước đó, đoàn công tác tỉnh Quảng Nam cũng đến thăm, chúc tết Hội Hữu nghị Lào - Việt tỉnh Sê Kông.

[CLIP] - Đoàn công tác tỉnh Quảng Nam thăm, chúc tết tại Sê Kông: