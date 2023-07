Cả hệ thống chính trị vào cuộc mạnh mẽ để thực hiện đạt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023

(QNO) - Sáng nay 10/7, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì phiên họp trực tuyến với các địa phương, sở, ngành nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 6 và 6 tháng, tìm kiếm giải pháp thúc đẩy tăng trưởng, phát triển kinh tế cho 6 tháng cuối năm.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì phiên họp sáng 10/7. Ảnh: T.D

Theo nhận định của UBND tỉnh, sản xuất nông, lâm, thủy sản phát triển ổn định. Thương mại, dịch vụ có mức tăng trưởng trở lại. Ngành du lịch dần phục hồi, đã tác động lan tỏa mạnh mẽ đến các ngành, lĩnh vực khác phát triển. Các công trình, dự án trọng điểm được đẩy nhanh giải ngân vốn và tiến độ thi công.

Chất lượng giáo dục - đào tạo có chuyển biến tích cực, tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia được nâng lên. Cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học cơ bản đáp ứng nhu cầu dạy học, chú trọng đầu tư, nâng cao chất lượng giáo dục cho khu vực miền núi, vùng khó khăn.

Giám đốc Sở TN-MT Trần Thanh Hà giải trình các kiến nghị về đất đai và môi trường. Ảnh: T.D

Các cơ sở y tế ngày càng được nâng cấp hoàn thiện, đảm bảo chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho người dân và công tác phòng chống dịch bệnh. Công tác phòng chống COVID-19 và các dịch bệnh khác được tập trung thực hiện; tiêm chủng mở rộng và tiêm vắc xin phòng COVID-19 được duy trì đầy đủ. Các chính sách an sinh xã hội được quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời và đời sống nhân dân được quan tâm.

Tuy nhiên, 6 tháng qua, thu ngân sách nhà nước chưa đạt tiến độ (44%), tăng trưởng kinh tế giảm sâu so với cùng kỳ (giảm 9,2%), tốc độ tăng trưởng giá trị tăng thêm ngành công nghiệp - xây dựng giảm sâu so với năm 2022. Đầu tư công vẫn tiếp tục bị nghẽn khi chỉ đạt 20,6%. Tổng kim ngạch hàng hóa xuất nhập khẩu khoảng hơn 1,9 tỷ USD (giảm 26,22% so cùng kỳ). Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động giảm trong khi số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động tăng...

So với 15 chỉ tiêu theo Nghị quyết của Tỉnh ủy và HĐND tỉnh đề ra năm 2023, có 1 chỉ tiêu vượt (số giường bệnh/vạn dân), 2 chỉ tiêu đạt (tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế, tỷ lệ công dân gọi nhập ngũ), 4 chỉ tiêu chưa đạt (tổng vốn đầu tư toàn xã hội/GRDP, tốc độ tăng tổng sản phẩm trong tỉnh, thu ngân sách trên địa bàn, tỷ lệ dân số đô thị sử dụng nước sạch) và có 8 chỉ tiêu sẽ được rà soát đánh giá vào cuối năm.

Trưởng ban Dân tộc tỉnh Alăng Mai đánh giá về phát triển kinh tế - xã hội miền núi 6 tháng và dự báo cả năm 2023. Ảnh: T.D

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh, các cơ quan quản lý, địa phương, toàn hệ thống chính trị phải vào cuộc mạnh mẽ, dựa vào năng lực nội tại và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị sẵn sàng ứng phó các khó khăn, thách thức, chủ động, nỗ lực thực hiện đồng bộ các giải pháp, nhiệm vụ đã đề ra.

Cụ thể, mở rộng tăng thu, tiết kiệm chi, đẩy mạnh tiến độ thi công công trình, tập trung mọi nguồn lực để giải ngân vốn đầu tư công. Khẩn trương đẩy nhanh tiến độ lập Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong quý IV/2023.

Nhanh chóng triển khai kế hoạch thực hiện một số chính sách, giải pháp trọng tâm đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp chủ động thích ứng, phục hồi nhanh và bền vững theo chỉ đạo của Chính phủ và phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp Quảng Nam.

Lãnh đạo UBND TP.Tam Kỳ báo cáo trực tuyến tại phiên họp. Ảnh: T.D

Nâng cao trách nhiệm phối hợp của các sở, ngành và địa phương trong tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, nhà đầu tư. Triển khai có hiệu quả hoạt động của Tổ công tác đặc biệt của UBND tỉnh về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhà đầu tư. Tiếp tục tháo gỡ các vướng mắc về quy định pháp luật và trình tự, thủ tục cũng như tổ chức triển khai các dự án bất động sản, nhất là liên quan đến đầu tư, đất đai, xây dựng, đấu thầu, đấu giá…; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, quản lý hiện trạng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và hoàn thành dự án...

Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường, tìm đầu ra tiêu thụ sản phẩm, kích cầu tiêu dùng trong nước. Xây dựng các gói sản phẩm du lịch với giá ưu đãi, có chất lượng để thu hút khách du lịch; tổ chức hiệu quả các hoạt động trọng tâm.

Tiếp tục thực hiện đầy đủ, kịp thời, đảm bảo công khai minh bạch các chính sách ưu đãi người có công với cách mạng; tổ chức các hoạt động kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh - liệt sĩ đảm bảo thiết thực, hiệu quả... Rà soát, triển khai ngay các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang nêu ý kiến về đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, thu chi ngân sách. Ảnh: T.D

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh cũng yêu cầu kiểm tra, đề xuất biện pháp xử lý các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh. Xây dựng và triển khai phương án phòng chống thiên tai năm 2023 (đặc biệt hạn hán, nhiễm mặn và phòng chống lụt bão); thực hiện tốt kế hoạch di dời dân ra khỏi vùng bị thiên tai uy hiếp...

Đôn đốc, triển khai nghiêm các kết luận, kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, giám sát. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra giám sát phát hiện, xử lý và kịp thời tháo gỡ những tồn tại, vướng mắc; gắn các cuộc thanh tra hành chính và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo với việc phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Giữ vững ổn định chính trị xã hội, quốc phòng - an ninh, đảm bảo an toàn xã hội...