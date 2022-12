Các địa phương cần quan tâm xây dựng lực lượng công an xã

(QNO) – Tỉnh ủy Quảng Nam vừa có công văn yêu cầu tiếp tục xây dựng công an xã, thị trấn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tỉnh ủy yêu cầu các địa phương phải quan tâm, xây dựng lực lượng an xã, thị trấn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Ảnh: H.Đ

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị liên quan tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt việc đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, quản lý, điều hành của chính quyền các cấp đối với lực lượng công an xã, thị trấn. Bố trí công an xã, thị trấn đủ số lượng, đảm bảo chất lượng; phát huy tốt vai trò tham mưu cấp ủy, chính quyền trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, địa bàn cơ sở.

Hướng dẫn tổ chức sinh hoạt chi bộ công an cấp xã đúng quy định; phấn đấu 100% cán bộ, chiến sĩ công an cấp xã là đảng viên; cơ cấu 100% trưởng công an cấp xã đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia ban chấp hành đảng bộ cấp xã. Quan tâm cơ cấu trưởng công an cấp xã vào ban thường vụ đảng ủy cấp xã; cơ cấu cán bộ công an cấp xã đủ tiêu chuẩn theo quy định tham gia ban chấp hành đoàn thanh niên cấp xã và xem xét giới thiệu để bầu giữ chức danh phó bí thư kiêm nhiệm đoàn cấp xã khi được cấp có thẩm quyền đồng ý.

Phân công đồng chí phó bí thư đảng ủy, chủ tịch UBND cấp xã định kỳ tham dự sinh hoạt với chi bộ công an cấp xã. Quan tâm biểu dương, khen thưởng định kỳ hoặc đột xuất đối với lực lượng công an có thành tích xuất sắc trong tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở…