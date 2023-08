Cán bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa và Quảng Nam dâng hương các anh hùng liệt sĩ, Bà mẹ Việt Nam anh hùng

(QNO) - Sáng nay 24/8, Đoàn nghiên cứu thực tế, học tập, trao đổi kinh nghiệm của Ban Chỉ đạo 35 tỉnh Thanh Hóa và cán bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 35 tỉnh đến dâng hoa, dâng hương tri ân tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh và Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng (TP.Tam Kỳ).

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam - Nguyễn Thị Thu Lan và Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa - Phạm Văn Tuấn dâng hoa tri ân các Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Ảnh: N.Đ

Dẫn đầu đoàn đại biểu thực hiện nghi thức dâng hoa, dâng hương có các đồng chí Nguyễn Thị Thu Lan - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Chỉ đạo 35 tỉnh Quảng Nam; Phạm Văn Tuấn - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, thành viên Ban Chỉ đạo 35 tỉnh Thanh Hóa.

Trong không khí thiêng liêng, thành kính, các đại biểu dành phút mặc niệm tưởng nhớ, tri ân sự cống hiến, hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh, đồng bào, chiến sĩ; tri ân công lao to lớn của các Bà mẹ Việt Nam anh hùng cho sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, tự do, hạnh phúc hôm nay.

Đại biểu dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ quê hương Thanh Hóa hy sinh tại Quảng Nam. Ảnh: N.Đ

Dịp này, đại biểu cũng đến dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ quê hương Thanh Hóa - tại Nhà bia ghi anh các anh hùng liệt sĩ quê hương Thanh Hóa hy sinh tại Quảng Nam trong khuôn viên Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh.