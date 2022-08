Câu lạc bộ công an hưu trí dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ An ninh khu 5

(QNO) - Sáng nay 11.8, Câu lạc bộ Công an hưu trí Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi tổ chức dâng hoa, dâng hương tri ân tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bắc Trà My, Đền tưởng niệm anh hùng liệt sĩ An ninh khu 5 và dâng hoa tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích An ninh khu 5 (xã Trà Tân, Bắc Trà My).

Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn - nguyên Thứ trưởng Bộ Công an cùng Câu lạc bộ Công an hưu trí Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi dâng hoa tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bắc Trà My. Ảnh: N.Đ

Cùng tham gia dâng hoa, dâng hương có Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn - nguyên Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Lê Ngọc Nam - nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân.

Sau lễ dâng hương, các đại biểu gặp mặt ôn lại truyền thống cách mạng của lực lượng An ninh khu 5. Trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, lực lượng Công an nhân dân có hơn 14 nghìn cán bộ, chiến sĩ anh dũng hy sinh; hơn 5.000 thương binh, hàng chục nghìn người có công với cách mạng. Riêng lực lượng An ninh khu 5 có 3.870 liệt sĩ, hàng nghìn thương binh đã đổ xương máu vì độc lập, tự do, vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Đại biểu mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bắc Trà My. Ảnh: N.Đ

Để tri ân sự cống hiến to lớn của quân và dân khu 5, Đảng, Nhà nước chủ trương xây dựng Khu di tích Khu ủy 5 tại Khu căn cứ cách mạng Khu ủy 5. Với ý nghĩa to lớn đó, Bộ Công an đã quyết định đầu tư xây dựng quần thể Khu di tích An ninh khu 5 và giao Công an tỉnh Quảng Nam quản lý, tôn tạo, làm nơi tổ chức các hoạt động truyền thống trong lực lượng Công an nhân dân.

Đại biểu dâng hoa tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà truyền thống Khu di tích An ninh khu 5. Ảnh: N.Đ

Đại biểu mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ An ninh khu 5 tại Đền tưởng niệm anh hùng liệt sĩ An ninh khu 5. Ảnh: N.Đ

Đại biểu tham quan Nhà truyền thống Khu di tích An ninh khu 5. Ảnh: N.Đ

Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn - nguyên Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại buổi gặp mặt Câu lạc bộ Công an hưu trí Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi. Ảnh: N.Đ